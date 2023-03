Rikosseuraamuslaitos esittää 400 henkilötyövuoden lisäystä sekä uusia vankiloita Rovaniemelle ja Turkuun

Kun vankiloiden henkilöstömäärää lisätään, voidaan vangeille järjestää toimintaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja varmistaa vankeusrangaistusten täytäntöönpanon turvallisuus. Vankiloissa tehtävä valvontatyö sekä kuntouttava ja valmentava toiminta ovat edellytyksiä sille, että vankien kyvyt rikoksettomaan elämään paranevat.

Esityksen tavoitteena on, että vankiloiden tilaratkaisut tukevat toiminnan tuloksellisuutta ja työturvallisuutta. Uudet tilat lisäävät myös tilatehokkuutta. Vankiloiden toiminnan kannalta on olennaista, että vankilat ovat lyhyiden välimatkojen päässä oikeuslaitoksista, poliisista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista ja muista kuntouttavista palveluista.

– Vankilaverkostoesitys lähtee ajatuksesta vähemmän rikollisuutta ja kestävämpää turvallisuutta.Mitä paremmin vangit kuntoutuvat vankeusaikana, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on rikoksettomaan elämään. Henkilökuntamme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille aivan keskeisiä. Toiminnallisuuksiltaan ja tilaratkaisuiltaan vankien muuttuneeseen profiiliin suunnitellut tilat lisäävät henkilökunnan turvallisuutta, toteaa johtaja Pauli Nieminen.

Rikosseuraamuslaitos esittää hallituskaudelle 2023–2027 seuraavia hankkeita:

Rakennetaan Rovaniemelle uusi tutkintavankila (noin 40 vankipaikkaa) Rakennetaan Vantaalle uusi vankisairaala Rakennetaan Turkuun uusi avovankila (noin 130 vankipaikkaa) Käynnistetään tarvesuunnittelu Tampere-Pirkanmaan ja Uudenmaan vankiloiden osalta

Uudet vankilat toisivat lisää tutkintavanki- ja avovankipaikkoja

Edellä mainitut rakennushankkeet ovat Rikosseuraamuslaitoksessa tehdyn analyysin perusteella sellaisia, joihin kysyntä- ja väestöennusteen perusteella on selkeä tarve. Kasvukeskusten läheisyys parantaa koulutetun työvoiman saantia ja pysyvyyttä ja lisää sitä kautta turvallisuutta. Pääjohtaja Arto Kujala sanoo, että Rise haluaa pitää kiinni hyvästä henkilökunnastaan myös jatkossa.

Pohjois-Suomeen tarvitaan lisääntyvien tutkintavankien määrän takia uusi vankila, joka vastaisi koko pohjoisimman Suomen tutkintavangeista.

Turun vankilan alueella on rakennuspaikka, johon uusi avovankila voidaan rakentaa. Noin 20 kilometrin päässä sijaitseva Käyrän avovankila on vaikeasti vartioitava ja tilojen kunto on heikko. Suljetun vankilan välitön läheisyys vähentäisi siirtoihin ja kahden yksikön välillä tehtäviin liikkumisiin käytettyä aikaa.

Vankilaverkoston kehittämistä arvioitava hallituskausittain

Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta olisi hyvä aloittaa tarvesuunnittelu uuden vankilan rakentamiseksi Uudellemaalle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Uusi vankila aloittaisi toimintansa 2030-luvun alkuvuosina. Rikosseuraamuslaitoksen analyysin perusteella 2030-luvun puoliväliin mennessä Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Pirkanmaalla sijaitsevat vankilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjausten sijaan olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua aloittaa tarvesuunnittelu uuden vankilan rakentamiseksi Tampere-Pirkanmaalle.

Koska toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa, on vankilaverkoston kehittämistä arvioitava säännönmukaisesti kunkin hallituskauden alussa ja vahvistettava suunnittelukausien keskeiset toimintalinjat. Oikeusministeriön kansliapäällikön toimeksiantona on tehty tausta-analyysi Rikosseuraamuslaitoksen vankilaverkoston kehittämisestä vuoteen 2040. Vuonna 2026 aloitetaan verkostoanalyysin päivitys, jonkajälkeen laaditaan uusi esitys uudelle hallitukselle toimenpiteistä vuosille 2027–2031.

