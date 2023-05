Rikosseuraamuslaitos irtisanoi 5 virkamiestä

Rikosseuraamuslaitos katsoo, että sillä työnantajana on ollut virkamieslain ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjeistuksen rikkomisen perusteella erittäin painava syy irtisanoa virkamiehet, koska heidän toimintansa on ollut virkamiehen käyttäytymisnormien vastainen. Näiden viiden virkamiehen osalta kyse on: virkamiehen epäasiallinen käytös, vakava virkavelvollisuuksien laiminlyönti ja vakava laitosturvallisuuden vaarantaminen. Tapahtumat ovat sattuneet uudenvuodenyönä.

Työnantaja on menettänyt luottamuksensa näihin irtisanottuihin virkamiehiin ja heidän tekonsa ovat olleet omiaan vaarantamaan yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan sen lisäksi, että he vaaransivat vankilaturvallisuuden.

Virkamiesoikeudellisessa tarkastelussa henkilöillä oli mahdollisuus lausua asiasta kuulemisessa oma käsityksensä ennen päätöksentekoa. Kaikki viisi irtisanottua henkilöä pidätetään virasta irtisanomisajaksi. Henkilöt työskentelivät valvontatehtävissä. Rikosseuraamuslaitoksen päätökset ovat valituskelpoisia.

