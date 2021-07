Riku Rantala ruotii uudessa sarjassa Suomen kuuluisimpia rikoksia eturivin rikostoimittajien kanssa

Jaa

Riku ja rikostoimittajat -sarja johdattaa kuulijat suomalaisen rikollisuuden tunnetuimpiin tarinoihin aina Hyvinkään paloittelumurhasta Katiska-vyyhtiin. Kahdeksanosaisen audiosarjan ensimmäinen osa ilmestyi tänään 2.7. yksinoikeudella Storytelissä.

Riku ja rikostoimittajat on ensimmäinen sarja, joka sukeltaa suomalaiseen rikollisuuteen nimenomaan rikosjournalistien kautta. Palkitun media-ammattilaisen Riku Rantalan vieraina työstään kertovat eturivin rikostoimittajat MTV:n Jarkko Sipilästä Helsingin Sanomien Susanna Reinbothiin ja dekkarikirjailija Harri Nykäseen. Itsekin uransa rikostoimittajana aloittanut Rantala tunnetaan etenkin Madventures- ja Docventures-sarjoistaan, kirjoistaan sekä Helsingin Sanomien kolumneistaan.

”True crime on yksi podcastien suosituimpia genrejä, mutta aihetta ei ennen tätä ole käsitelty rikostoimittajan näkökulmasta. Rikosjournalismi on iso osa mediaa, ja itse asiassa koko länsimainen lehdistö on saanut alkusysäyksensä rikoksista”, Rantala kertoo.





”Saattavat jäädä yön pimeinä tunteina omiinkin ajatuksiin kummittelemaan”

Kahdeksassa jaksossa esitellään Suomen rikoshistorian tapauksia aina Jari Aarniosta Michael Penttilään, Matti Ahteeseen ja Niko Ranta-ahoon unohtamatta uhreja Volkan Ünsalista Pekka Katajaan ja vasta 8-vuotiaaseen Vilja Eerikaan. Sarjassa käsitellään muun muassa henkirikosten yksityiskohtia raportoivan iltapäivälehdistön vastuuta, suomalaista sarjamurhaajahistoriaa, poliittisen raa’an väkivallan paluuta ja raskaiden vyyhtien rikostoimittajille aiheuttamia uraongelmia.

Rantala keskustelee toimittajavieraidensa kanssa myös tietolähteiden hankkimisesta niin alamaailmasta kuin viranomaispuolelta ja siitä, miten rikostoimittaja pystyy käsittelemään rankimpiin rikoksiin väistämättä liittyviä traagisia ihmiskohtaloita. Sarja ei mässäile rikoksilla, vaan pureutuu niiden taustoihin ja selvitystyöhön ammattitoimittajien tinkimättömällä näkökulmalla.

”Vaikka olen vanhana rikostoimittajana itsekin nähnyt, mitä kaikkea työ raflaavien otsikoiden takana vaatii, niin kyllä näistä tarinoista aina vaan löytyy sellaisia juttuja, jotka saattavat jäädä yön pimeinä tunteina omiinkin ajatuksiin kummittelemaan”, Rantala jatkaa.

True crimen suosio on huimaa niin televisiossa, kirjallisuudessa kuin podcasteissakin, ja tarinoita tosielämän rikoksista kuunnellaan äänikirjapalveluissa erityisen paljon. Storytelin alkuvuoden kymmenen kappalemääräisesti kuunnelluimman tietokirjan listalla on jopa viisi true crime -teosta.

Riku ja rikostoimittajat

2.7. Riku ja rikostoimittajat – jakso 1: Pekka Katajan murhayritys ja Helsingin Sanomien Mikko Gustafsson



9.7. Riku ja rikostoimittajat – jakso 2: Kahdeksanvuotiaan Vilja Eerikan murha ja rikostoimittaja Vera Miettinen



16.7. Riku ja rikostoimittajat – jakso 3: Sarjakuristaja Michael Penttilä ja Ilta-Sanomien Miika Viljakainen



23.7. Riku ja rikostoimittajat – jakso 4: Hyvinkään paloittelumurha ja Ilta-Sanomien Rami Mäkinen



30.7. Riku ja rikostoimittajat – jakso 5: Tapaus Jari Aarnio ja Helsingin Sanomien Susanna Reinboth



6.8. Riku ja rikostoimittajat – jakso 6: Vuosaaren palkkamurha ja MTV:n Jarkko Sipilä



13.8. Riku ja rikostoimittajat – jakso 7: Matti Ahteen ahdistelukohu ja dekkarikirjailija Harri Nykänen



20.8. Riku ja rikostoimittajat – jakso 8: Niko Ranta-aho, Katiska ja Iltalehden Kia Kilpeläinen



Sarja on kuunneltavissa yksinoikeudella Storytelissä.