Rokkari, pastori, dekkaristi

Murha ennen iltahartautta on ensimmäinen osa kirkkoherra Clementin tutkimuksista kertovasta dekkarisarjasta. Se nousi Englannissa Sunday Times Bestseller -listan ykköseksi heti ilmestyttyään kesäkuussa 2022, ja pysyi listalla yli kymmenen viikkoa.

Kirjan tapahtumapaikka, Champton, on pieni englantilaiskylä, jossa asukkaat ovat ihastuttavia mutta rikokset häijyjä. Yhteisöä paimentaa rovasti Daniel Clement, jonka palveluksia tarvitaan paljon muuallakin kuin kirkonmenoissa.



Daniel Clement on toiminut Champtonin kirkkoherrana kahdeksan vuotta. Hän asuu pappilassa yhdessä ärsyttävän jääräpäisen leskiäitinsä ja kahden mäyräkoiransa kanssa.

Danielin suunnitelmat kirkon uudistuksista eivät saa kyläläisiltä yksimielistä kannatusta. Yksi kiista johtaa toiseen, ja äkisti seurakunta on jakautunut kahtia. Erimielisyydet nostavat esiin vanhoja salaisuuksia, jotka uhkaavat tuhota kylän rauhan.

Sitten kirkosta löytyy ruumis.

Poliisi ottaa tapauksen tutkittavakseen, mutta ruumiita tulee yhä lisää. Danielin on yritettävä parhaansa pitääkseen seurakuntansa kasassa ... ja saadakseen murhaajan kiinni.

Richard Coles

Murha ennen iltahartautta

Alkuperäisteos: Murder Before Evensong

Suomennos: Riina Vuokko ja Robi Vuokko

Ilmestyy 28.2.2023

Myös e- ja äänikirjana