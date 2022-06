Romantic Comedy Novel of the Year -palkinnon voittaja

Faith No Moren takkuinen taipale menestykseen tallennettiin kansien väliin 11.5.2022 10:57:37 EEST | Tiedote

Faith No More – Narrikuninkaat on sisäpiirikertomus raskaan vaihtoehtomusiikin uranuurtajasta, rumasta ankanpoikasesta, josta kasvoi omaehtoinen outolintu ja kansainvälinen kultti-ikoni. Myös Suomessa heillä on vankka fanikunta ja yhtye onkin esiintynyt täällä varsin ahkerasti. Seuraavan kerran Faith No More nähdään Kaisaniemessä 27.6.