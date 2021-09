Saara Pitkälä ja Samuli Koskinen Suomen Seniorihoivan palvelutiimiin

Pitkälä ja Koskinen operoivat Suomen Seniorihoivan Tampereen toimipisteestä käsin. Yhtiö käynnisti runsas vuosi sitten toimintansa Tampereella ja tuottaa nyt palvelua myös muualla Pirkanmaalla. Pitkälä ja Koskinen liittyvät Suomen Seniorihoivan riveihin tukemaan yhtiön palvelujen jatkuvasti kasvavaa kysyntää. Koskinen vastaa myös yhtiön valtakunnallisten palvelujen koordinoinnista.

Saara Pitkälä on koulutukseltaan terveydenhoitaja. Hän on viimeksi työskennellyt Markku Matkaava -päiväpalveluhankkeessa, jossa kehitettiin iäkkäille suunnattua kohtaamispaikkatoimintaa lähellä osallistujien kotipiiriä Pirkanmaalla. Pitkälä on työskennellyt myös kotihoidossa, kuntouttavassa päivätoiminnassa sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Samuli Koskinen on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on suorittanut myös liikuntaneuvojan tutkinnon. Koskinen on viimeksi työskennellyt sairaanhoitajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä geriatrian poliklinikalla. Työssään Koskinen on arvioinut, koordinoinut ja ohjannut geriatristen potilaiden hoidontarpeita. Koskinen on aiemmin työskennellyt myös liikunta-alan yrittäjänä ja hänellä on monipuolinen kokemus yksilöiden ja ryhmien valmentamisesta.

- Toivotamme Saaran ja Samulin sydämellisesti tervetulleeksi Suomen Seniorihoivaan. Saaran kokemus ikääntyneiden kohtaamisesta ja hänestä huokuva aito välittäminen ovat juuri sitä, mitä haluamme asiakkaillemme tarjota. Samulin esimies- ja johtamiskokemus sekä hänen kattava osaamisensa terveys- ja hyvinvointialalta antavat puolestaan hyvät eväät myös valtakunnallisen toimintamme luotsaamiseen, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.