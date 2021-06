Sähköauton voi ladata usean McDonald’s-ravintolan yhteydessä

McDonald’s ja Recharge



McDonald’s on yksi maailman tunnetuimmista tuotemerkeistä. Tuttu kaarikuvio kohoaa yli 100 maassa, yhteensä noin 37 000 ravintolan tunnuksena. McDonald’s palvelee päivittäin noin 70 miljoonaa asiakasta. Maailmanlaajuisesti ketjun palveluksessa työskentelee 1,7 miljoonaa työntekijää. Suomen ensimmäinen McDonald’s avattiin yli 35 vuotta sitten vuonna 1984. Tällä hetkellä Suomessa on 66 McDonald's-ravintolaa. McDonald’s ravintoloiden yhteenlaskettu verollinen myynti oli 218,7 M€ vuonna 2020. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna yli 6 %. Ravintoloista 56 eli noin 85 % on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä 12.

Recharge on sähköisen liikenteen edelläkävijä, joka on operoinut julkista latauspisteverkostoa 2011 lähtien Fortum Charge & Drive brändin alla. Recharge on Pohjoismaiden johtava operaattori, omistaen yli 1 500 julkista latauslaitetta sekä operoiden lisäksi yli tuhatta latauslaitetta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Rechargen latauspisteverkosto käsittää yhteensä yli 3 300 latauspistettä, sisältäen merkittävän määrän pika- ja suurteholatureita. Pohjoismaat ovat maailman kehittyneimpiä sekä johtavia sähköautomarkkinoita. Recharge tukee päästöttömään täyssähköautoiluun siirtymistä tarjoamalla luotettavia ja helppokäyttöisiä latauspalveluita suosittujen toimipaikkojen yhteydessä. Rechargen omistaa Infracapital, kansainvälisen sijoitusyhtiöön M&G:n kuuluva infrastruktuurirahasto sekä Fortum. M&G Oyj, joka on yksi Ison-Britannian suurimmista sijoitusyhtiöistä, on listattu Lontoon pörssiin FTSE 100 -yrityksenä.