Sähköiset vinkit remontoijalle ja rakentajalle

Uudet valaisinpistorasiat voivat vaatia muutoksia – vanhat valaisimet silti käyttökelpoisia 16.1.2019 14:49 | Tiedote

Suomalaisissa asunnoissa on käytetty kolmenkymmenen vuoden ajan valaisimien liitäntään valaisinpistokytkimiä eli valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Myös muissa pohjoismaissa on aikoinaan otettu yleisesti käyttöön valaisinpistokytkin. Tällainen vanhan tyypin valaisinpistokytkin on kuitenkin varsin iso ja sitä voi olla hankala saada sopimaan valaisimien kattokuppien sisään.