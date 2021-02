Sähkön siirtohintojen alentamisella huomattavia kansantaloudellisia vaikutuksia

Sähkön siirtohintojen alentamisella on monia positiivisia vaikutuksia kansantalouteen, selviää Suomen Omakotiliiton ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n teettämästä selvityksestä.

Suurimmat positiiviset vaikutukset heijastuvat eläkeläisten ja seuraavaksi toimihenkilöiden kotitalouksiin, joissa ostovoima kasvaa eniten. Mitä suurempi kotitalouden sähkönkulutus on esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vuoksi, sitä suurempia ovat siirtohintojen alenemisen positiiviset vaikutukset ostovoimaan.

Ostovoiman kasvaminen kanavoituu tutkimuksen mukaan ennen kaikkea kulutukseen, ja kulutusrakenne muuttuu arvioitua palveluvaltaisemmaksi.

Ostovoiman kasvulla on myönteisiä vaikutuksia myös työllistymiseen ja etenkin työvoimavaltaisten palveluiden syntymiseen. Jakeluverkkoyhtiöiden voittojen kohtuullistamisen myötä työpaikkoja syntyy vuoteen 2030 mennessä noin 4 300, selviää tutkimuksesta.

Yhteensä sähkönsiirtohintojen alenemisen myötä lisääntynyt kulutus tuo noin 450 miljoonan euron lisäkasvun kansantuotteeseen.

Maakuntien välillä ostovoiman kasvussa ei ole selvityksen mukaan suuria eroja. Positiiviset vaikutukset ovat hieman muuta maata pienempiä Uudellamaalla. Ostovoima kasvaisi henkeä kohti eniten Etelä-Pohjanmaalla, 159 €, ja vähiten Uudellamaalla, 93 €.

”Sähkön siirtohintojen laskemisen myötä tulevat positiiviset vaikutukset ovat todella merkittäviä. On olennaista, että ehdottamamme muutokset toteutetaan. Myös muutoksen mahdollistamien uusien työpaikkojen määrä yllätti”, toteaa Omakotiliiton Janne Tähtikunnas.

Kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnin pohjana on käytetty laskennallista tasapainomallia FINAGE. Arvioinnin on toteuttanut Merit Economics Omakotiliiton ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n toimeksiannosta. Laskelmissa on huomioitu kaupunkien saamat tulot siirtoyhtiöiltä.