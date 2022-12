Saija Viiliäinen PKO:n kehitysjohtajaksi

Ukko-Kolin rinteet avautuvat 3.12.2022 26.11.2022 09:55:58 EET | Tiedote

Ukko-Kolin rinteistä kaksi avautuu lauantaina 3.12. klo 10.00. Kauden avauksen merkeissä mäkeä lasketaan Lieksassa Ukko-Kolin rinteillä lauantaista tiistaihin 3.–6.12. klo 10–18. Ukko-Kolin rinteillä avataan päärinne Pielinen (nro 3), joka on 1 000 metriä pitkä ja vaikeustasoltaan punainen. Lisäksi avautuu alkeisrinne (nro 5b). Hisseistä avautuvat tuolihissi ja mattohissi. Muiden rinteiden lumetus etenee ja rinteitä pyritään avaamaan piakkoin lisää. Samalla kun rinteet aukeavat, liikennöintinsä Joensuusta Kolille ja takaisin aloittaa Ski & Spa -bussi. Ski & Spa -bussi liikennöi lauantaisin ja sunnuntaisin rinnekauden alusta rinnekauden loppuun. Kyyti on varattava ennakkoon viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä puhelinnumerosta 020 741 4392. Matkan hinta yhteen suuntaan on 10 € ja menopaluu on 20 €. Uutuutena Ski&Spa bussi liikennöi tulevana talvena myös matkailukeskus Koli Freetimen kautta. Pitkän avausviikonlopun jälkeen rinteet ovat aluksi avoinna viikonloppuisin. Rinteet ovat 7.–18.