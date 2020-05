SAK: Koronakriisistä irtautuminen edellyttää satsauksia osaamiseen, tutkimukseen ja ihmisten hyvinvointiin

Työehtojen heikentäminen ei ole ratkaisu koronakriisistä nousemiseen, SAK:n hallitus totesi kokouksessaan maanantaina. Yhteiskunta ja talous pitää avata hallitusti ja kaikille turvallisesti.

– Talouden jälleenrakennus edellyttää satsauksia osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Finanssikriisi osoitti, että leikkauslistoilla ei saada kestävää kasvua aikaiseksi. Erityisen tärkeää on pitää huoli niiden ihmisten hyvinvoinnista, joiden toimeentulo on heikentynyt työn loppumisen tai vähenemisen, sairastumisen tai sairastumisriskin vuoksi, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa.

SAK ja muut palkansaajajärjestöt ovat ehdottaneet työttömyysturvan määräaikaista korottamista 50 eurolla kuukaudessa, mikä keventäisi työttömien ja lomautettujen työntekijöiden taloudellista taakkaa. Järjestöt ovat lisäksi esittäneet työttömyysturvan enimmäisaikalaskurin jäädyttämistä, palkkaturvan vahvistamista, palkkatuen uudistamista tukemaan työllisyyden nopeaa nousua ja yritystoiminnan alkamista sekä kuntien taloudellista tukemista.

Lomautushelpotusten väärinkäyttö on estettävä

Työmarkkinajärjestöt sopivat heti koronakriisin alkuvaiheessa mittavasta kriisipaketista, jolla muun muassa helpotettiin ja nopeutettiin työntekijöiden lomauttamista. Lomautuskäytäntöihin on jatkossa mahdollista hakea toimialakohtaisia ratkaisuja, kun kriisin nopein ja syvin vaihe on ohi.

– Työehtosopimuksia työehtojen heikentämiseksi ei pidä avata, mutta paikallista sopimista voidaan hyödyntää yritysten tilanteen mukaan. Työnantajien direktio-oikeutta esimerkiksi lomien ja lomautusten osalta ei kuitenkaan pidä lisätä, Jarkko Eloranta täsmentää.

– Helpotusten tavoitteena on pitää yritykset hengissä pahimman kriisin yli, jotta työntekijöillä on sen jälkeen työpaikka mihin palata. Valitettavasti jotkin yritykset ovat kuitenkin käyttäneet poikkeusmääräyksiä hyväkseen ja ilmoittaneet lomautuksista, vaikka todellisia tuotannollisia tai taloudellisia syitä niille ei ole. Tämä on ehdottoman tuomittavaa ja se on jatkossa estettävä.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee myös kuntien kasvanutta intoa käydä lomautuksiin ja irtisanomisiin tähtääviä yt-neuvotteluja, vaikka kuntien työntekijöiden tekemälle työlle on nyt suuri tarve. Palkanmaksuun tarvittavat varatkin on kunnissa tälle vuodelle budjetoitu.

SAK:n hallitus muistuttaa työnantajia työsuojelun ja työturvallisuuden tärkeydestä koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Läheskään kaikki työntekijät eivät voi tehdä etätyötä.

– Työnantajalla on nyt erityinen velvollisuus hoitaa työpaikan työsuojeluasiat kuntoon yhdessä työntekijöiden, henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa. Myös jaksamiseen liittyvät kuormituskysymykset on otettava vakavasti, Eloranta korostaa.