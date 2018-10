Sari Kanalan Luotsikadun Nallesairaala -kirja antaa vinkit rakkaiden pehmolelujen hoitoon

Kun nalle sairastuu tai joutuu tapaturmaan, mistä apua? No, nallesairaalasta tietenkin. Luotsikadun Nallesairaala -kirjan avulla lukijasta voi tulla nalletohtori ja oman nallesairaalan luotsaaja.

Luotsikadun Nallesairaala opastaa pehmolelujen hoidossa: Millaisin kotikonstein nalleja voi hoitaa? Mikä on ensiapu repsottavaan korvaan tai kadonneeseen silmään? Mitkä ovat nalletohtorin tärkeimmät työvälineet ja kuinka nalletohtoriksi voi valmistua?

Nalletohtori Anne Kautto on hoitanut Luotsikadun nallesairaalassa koirien hampaisiin joutuneita nalleja sekä puhkirakastettuja pehmoleluja. Siellä ovat saaneet tuhannet nallet apua vaivoihinsa ja sadat nallet ovat syntyneet. Viimeisimpänä nallesairaalassa syntyivät Suomen presidentti -nallet, joita syntyi vuonna 2017 yksi joka kuukausi.



Sari Kanala on lastenkirjailija, tietokirjailija sekä käsityöläinen, joka on kiinnostunut nallefilosofiasta. Kanala on kirjoittanut lasten tietokirjoja, lorukirjoja, satukirjoja ja runoja.

Tekijä: Sari Kanala

Teos: Luotsikadun Nallesairaala

ISBN: 9789523041950

Ilmestymispäivä: 16.10.2018

”Mitä kovemmaksi maailma tulee, sitä enemmän tarvitaan nallekarhuja”

Nalletohtori Anne Kautto