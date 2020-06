Sata salamaa voi iskeä tulta – ikävin seurauksin

Tunnetussa laulussa todetaan salamoiden iskevän tulta. Tositilanteessa ilmiöstä on romantiikka kaukana. Salamat ovat voimakkaita sähköpurkauksia, jotka aiheuttavat mm. sähkölaitevaurioita. Ilmatieteen laitoksen mukaan jossain päin Suomea ukkostaa kesällä lähes päivittäin. Koko maapallolla jyllää joka hetki noin 2 000 ukkosta, jotka tuottavat noin 100 salamaa per sekunti.



Suorat salamaniskut asuinrakennuksiin ja esimerkiksi maatalouden eläinsuojiin voivat sytyttää tulipaloja, joista seuraa paitsi taloudellisia menetyksiä myös pahimmillaan inhimillistä kärsimystä.

- Luonto näyttää toisinaan voimiansa ja olisi väärin väittää, että pystyisimme hankkimaan niitä vastaan sähköisen talotekniikan keinoin 100 prosenttisen suojan. Mutta on selvää, että kun kiinteistössä on satsattu salama- ja ylijännitesuojaukseen, todennäköisyys selvitä vahingoitta tai pienemmillä vahingoilla kasvaa, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliito STULin tekninen asiantuntija Jenna Kauppila.

Laki velvoittaa salamasuojauksen – eli rakennuksen ulkopuolisten sieppaimien - asennuttamiseen vain muutamassa tilanteessa: räjähdysvaaralliset tilat, palavien nesteiden säiliöt sekä jotkin ilmajohtoverkot.

Riskiarviointia pitää tehdä erityisen tärkeissä kohteissa kuten esimerkiksi sairaalat, kulttuurihistorialliset rakennukset, datakeskukset ja korkeat rakennukset. Suoraa lakivelvoitetta suojauksen asennuttamiseen ei ole, mutta usein vakuutusyhtiöt – ja terve järki - vaativat suojauksen toteuttamista.

Oma koti ja läheiset ovat erityisen tärkeitä

Erityisen tärkeänä kukin varmasti pitää myös oman perheensä ja kotinsa turvallisuuden varmistamisen. Sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla voidaan estää sähkölaitevaurioita. Rakennukset voidaan suojata salamasuojilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan aiheuttamatta vahinkoa kulkureitillään.

Asennusstandardit edellyttävät ylijännitesuojia asennettavaksi erityisesti uudisrakennuksiin, jotka saavat sähkönsä ilmajohtoverkosta.

- Vanhaan kohteeseen näitä ei vaadita, mutta toki suositellaan, toteaa Kauppila.

Vaikka kiinteistön liittymä olisi toteutettu maakaapelilla, ilmajohtoa voi jakeluverkossa olla kauempana liittymästä. Todennäköisyys siihen, että salamavirta aiheuttaa vahinkoja, on suurempi ilmajohdoilla kuin maakaapeleilla, mutta ei ole täysin pois suljettu maakaapelillakaan.



Aurinkopaneeleiden suojaus ylijännitteiltä on myös järkevää. Suojaus on tehtävä uudiskohteessa silloin, kun rakennus on muutoinkin suojattava ylijännitteiltä. Myös vanhaan rakennukseen, johon asennetaan aurinkopaneelit, on suositeltavaa tehdä ylijännitesuojaus etenkin silloin, kun rakennus sijaitsee sellaisessa paikassa, jossa uudisrakennukselle edellytettäisiin ylijännitesuojausta.

...

Kun ukkonen jyllää

- Irrota sähkölaitteiden pistotulpat, olipa kiinteistössä ylijännitesuojaus tai ei

- Pysyttele sisätiloissa

- Jos olet ulkona, älä oleskele ympäröivää maastoa selkeästi korkeampien kohteiden välittömässä läheisyydessä tai aukealla paikalla

- Tarkista lähiympäristö salamaniskujen jälkeen: Palaako jossakin? Haiseeko oudolta? Kuuluuko sähkön aiheuttamia ääniä, epämääräistä sirinää tai muuta poikkeuksellista?

-> Jos havaitset tulipalon tai muun merkittävän vaaran, toimi normaalien ensipelastusohjeiden mukaisesti: soita 112 -> turvaa itsesi ja muut -> suorita muita pelastustoimia.

Jos havaitset sähkön aiheuttamaa vaaraa tai muuta epänormaalia sähkölaitteistossa, katkaise sähköt mieluiten koko sähkökeskuksen pääkytkimestä kääntäen. Huomaa, että vaikka sähkön pääkytkin on pois päältä, edeltävän jakeluverkon viat voivat silti aiheuttaa vaaraa asunnossa. Älä koske sähkölaitteisiin ja vältä myös muiden isojen metallisten osien, kuten metallisen tiskipöydän koskettamista. Tilanteen rauhoituttua kutsu sähköalan ammattilainen paikalle tarkistamaan laitteiston turvallisuus ennen sähköjen palauttamista.

Salama- ja ylijännitesuojauksen asennus tulee teettää urakointioikeudet ja pätevyydet omaavalla sähköasennusyrityksellä. Näiden yhteystietoja on tarjolla www.löydäsähkömies.fi -hakupalvelussa.