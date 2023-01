Seutu+ 10 matkan sarjalippu kokeiltavaksi Föli-alueen ulkopuolisessa seutuliikenteessä

Seutu+-sarjalippu otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen. Yksi matka oikeuttaa yhteen seutuliikenteen matkaan. Lipulla ei voi tehdä jatko- ja vaihtomatkoja Föli-alueen sisäisessä liikenteessä. Sarjalippu käy linjoilla Aura-Turku (413), Paimio-Turku (703-709), Parainen-Turku (801-802, 901-904) ja Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku (117-119). Mynämäen ja Maskun matkustajat pääsevät lipulla myös Uusikaupunki-Vehmaa-Turku-liikenteen kyytiin Kustavintieltä.

Sarjalipun hinta on 50 euroa, joten yhden matkan hinnaksi muodostuu 5 e/matka. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta on hyväksytty eduskunnassa. Lain mukaan kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan määräaikaisesti verosta. Tarkoituksena on henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentaminen ja kotitalouksien ostovoiman parantaminen. Ajanjaksolla 1.1.-30.4.2023 sarjalipun hinta on matkustajille siten 45 euroa eli 4,5 e/matka. Sarjalipun matkat pitää tehdä vuoden kuluessa ostosta. Sarjalippu on kaikille samanhintainen eikä siinä ole erillisiä alennusryhmiä.

Sarjalippu kannattaa hankkia Seutu+-mobiilisovelluksen kautta joko App Storesta tai Play Storesta. Lipun saa tarvittaessa myös matkakortille. Kortin voi hankkia palvelupisteestä. Palvelupisteet löytää seutuplus-fi-sivustolta.

Lisätietoa liikenteestä seutuplus.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Joukkoliikenteen projektipäälliköt Markus Kivelä markus.kivela@ely-keskus.fi p. 0295 022 007 tai Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi p. 0295 022 798