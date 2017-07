Siluettitaiteilijan viimeinen kesä Linnanmäellä

17.7.2017 07:21 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Vuosikymmenien perinne katkeaa tänä kesänä, kun Linnanmäen pitkäaikainen siluettitaiteilija Sirkka Lekman leikkaa viimeistä kesää 24.7.–7.8. huvipuiston asiakkaiden profiileita siluettikuviin. Kolmenakymmenenä kesänä Linnanmäen kävijöiden kuvia leikannut Lekman heittää sakset syksyllä Inarijärven syvyyksiin ja siirtyy lopullisesti eläkkeelle.

Luokanopettajana, rehtorina, Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajanakin työskennellyt Sirkka Lekman aloitti siluettien parissa työskentelyn jo vuonna 1955 Linnanmäellä. Lekmanin isä, taiteilija Eero Manninen, työskenteli tuolloin huvipuistossa siluettien parissa ja 10-vuotias Sirkka liimasi isän leikkaamat kuvat valkoiselle kartongille sekä hoiti rahastuksen. Taiteilijaperheen kotona oli aina mustaa paperia ja sakset, joilla lapset leikkasivat kuvia muun muassa toisistaan, kukista ja muista aiheista.

- Työskennellessäni myöhemmin opettajana Helsingissä oppilaiden vanhemmat pyytelivät, voisinko leikata kuvia luokkatoimikuntien juhlissa. Isäni Eero oli tullut salaa erääseen tilaisuuteen seuraamaan työskentelyäni, hän oli tyytyväinen näkemäänsä ja pyysi minut pariksi viikoksi sijaisekseen Linnanmäelle. Pari viikkoa venähti pariksi kymmeneksi vuodeksi, siluettitaiteilija Sirkka Lekman naurahtaa.

Sirkka Lekman piti välillä taukoa siluettitaiteilijan työstä henkilökohtaisista syistä, mutta palasi entistä terävämpien saksien kanssa Linnanmäelle 2000-luvulla. Vuonna 2017 juhlistetaan Sirkan 30. ja viimeistä kesää siluettitaiteilijana Linnanmäellä.

- Taiteilijajuhla! 100 000 siluettia kohta leikattu! On tullut aika siirtyä eläkkeelle ja jättää paikka mahdollisille uusille siluettitaiteilijoille, Sirkka Lekman toteaa haikeana, mutta iloisena.

Linnanmäen Huvipuistossa on sen perustamisesta lähtien leikattu siluettikuvia: Onni Pursiainen vuodesta 1950, Eero Manninen 1955-1992 ja Sirkka Lekman vuodesta 1988 alkaen. Monille huvipuiston asiakkaille siluettikuvien leikkauttaminen eri sukupolvista on muodostunut jo perinteeksi. Siluetti on kaunis, yksilöllinen ja arvokas muisto, joka säilyy pitkään.

- Sirkka on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä linnanmäkeläisistä ja haikeudella päästämme hänet hyvin ansaitulle eläkkeelle. Ihailen suunnattomasti hänen kädentaitojaan ja kykyään tuottaa mahtavia siluettikuvia, jotka tuottavat iloa sukupolvesta toiseen. Meilläkin on kotona Sirkan leikkaamat kuvat lapsista, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Sirkka Lekman Linnanmäen Huvipuistossa 24.7.–7.8.2017 klo 14-18.