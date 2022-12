Sisäilman radonia vähentämällä Suomessa pystyttäisiin välttämään yli 100 keuhkosyöpää vuosittain

Väitös: Leikkauspotilaan jäähtymisen ehkäisyyn tulee panostaa 12.12.2022 12:10:40 EET | Tiedote

Leikkauspotilaat jäähtyvät herkästi ja sillä on tutkitusti haittavaikutuksia. Siksi on tärkeää, että potilaita lämmitetään leikkauksen aikana. Anestesialääkäri Sirkka-Liisa Laurosen väitöstutkimuksen kohteena oli lämmönhukkaa vähentävä haalari sekä kemiallisesti lämpenevä peite. — Näillä menetelmillä on etuja verrattuna perinteiseen lämpöpuhallinpeittoon, mutta niiden teho ei yksin riitä ehkäisemään potilaan jäähtymistä, Lauronen sanoo.