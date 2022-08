Sisarukset Kristoffersson ja Toivonen kirjoittavat Töölöön sijoittuvaa lasten romaanisarjaa

Eliaksen äiti puhisee puhelimeen kuin astmakohtauksen saanut piisami. Mummi on varma, että on sairastunut koronaan, ja on nyt eristäytynyt asuntoonsa. Äidin on lähdettävä välittömästi mummin luo Honkasalpaan. Reissun ajaksi Elias pääsee leskirouva Ulpukan ja tämän laiskanpulskean kissan Herra Pötkylin luo.

Ulpukan kotona aika tuntuu pysähtyneen, mutta uudet tuulet puhaltavat jo nurkan takana, kun Ulpukka päättää tilata itselleen tietokoneen. Valitettavasti Ulpukka ei arvaa, että internetissä pyörii myös vähemmän kunniallisia hiippailijoita, kuten salaperäinen Salaburin prinssi, joka tarvitsee omaisuutensa pelastamiseksi Ulpukan apua. Onneksi Elias ei ole noin vain huijattavissa.

Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen ovat sisaruksia. Kristoffersson työskentelee kansainvälisessä kirjamaailmassa agenttina. Toivonen on kirjoittanut aiemmin jo neljä lastenromaania. Virolainen Olga Pärn on useasti palkittu kuvittaja.