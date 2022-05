Škoda Group kunnostaa 80 raitiovaunua Ruotsin Göteborgiin konsernin Ostravan tehtaalla

Ensimmäinen Raide-Jokerin pikaraitiovaunu matkustajien kokeiltavana 8.11.2021 15:40:04 EET | Tiedote

”Testiajoissa pikaraitiovaunumme on ollut menestys, ja nyt on mukava kuulla, miten matkustajat ottavat Artic XL -uutuuden vastaan. Vaunut tulevat aikanaan Raide-Jokerin käyttöön, jolloin nämä nopeat ja miellyttävät vaunut helpottavat kymmenien tuhansien ihmisten päivittäistä liikkumista ja tarjoavat likenteeseen ilmastoystävällisen ja kestävän vaihtoehdon,” toimitusjohtaja Juha Vierros Škoda Transtechiltä toteaa. HSL:n mukaan Raide-Jokerilla kuljetaan vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa ja vuonna 2050 matkoja olisi jo 125 000 arkivuorokaudessa. Bussilinjalla 550 matkustaa nyt 40 000 henkeä vuorokaudessa. Raide-Jokerin esisarjavaunu liikkuu nyt Helsingin keskustassa linjatunnuksella 4S arkisin klo 8 ja klo 19 välillä. Se eroaa muista liikenteessä olevista ratikoista paitsi turkoosin värinsä, myös pituutensa ansiosta. Jokeri -vaunu on koko 34 metrin pituudeltaan matalalattiainen raitiovaunu, jossa on keskimoduulissa on tasainen lattia. Vaunussa on 78 istumapaikkaa, yhteensä