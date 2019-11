Slushin ja Skolarin kisa tuo tutkijat pitchaamaan kirkkoon

Research Pitching Goes to Church -tapahtuma pidetään Kallion kirkossa keskiviikkona 20. marraskuuta klo 18-20.

Tiede ja tutkimus kuuluvat kaikkialle, myös kirkkoon.

Siksi Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskisa tuo tänä vuonna tutkijat pitchaamaan Kallion kirkkoon. Yleisölle avoimessa ja ilmaisessa tapahtumassa kahdeksan eri maista ja yliopistoista tulevaa tutkijaa pitchaa uuden ja ennenkuulumattoman tutkimusideansa, ja vain kolmessa minuutissa.

“Olemme tottuneet näkemään tutkimusta ja tutkijoita vain akatemiassa ja mediassa, vaikka oikeasti tutkimus vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Siksi koulutamme tutkijat kertomaan ideansa selkokielisesti ja kutsumme sekä seurakunnan jäsenet että kaupunkilaiset kuulemaan, minkälaisia ideoita nuoret tutkijat tällä hetkellä kehittelevät”, sanoo Skolar-tutkijayhteisön ja tutkimuspitchauskisan johtaja Aurora Airaskorpi.

Tapahtuma on osa Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskisaa, jonka finaali järjestetään Slushissa perjantaina 22. marraskuuta. Pääpalkintona on 100 000 euron tutkimusrahoitus. Finalistit on valinnut akateeminen tuomaristo. Kisan ja palkinnon rahoittaa yhdeksän suomalaista tutkimussäätiötä.

Kirkossa pitchaavien finalistien tutkimusideat käsittelevät muun muassa hiilidioksidin muuntamista proteiiniksi, sohvaperunoiden aivomekanismien selvittämistä, älypuhelimien kierrätysjärjestelmän luomista, bakteerien kuuloaistin tutkimista ja ruokakriisin selättämistä viljan sisäviljelyllä. Tapahtumassa pitchaavat seuraavat tutkijat:

Esther Broset, Pennsylvanian yliopisto, Perelman School of Medicine

Carla Elliff, São Paulon yliopisto ja Rio Grande do Sulin yliopisto

Chiara Gandini, Cambridgen yliopisto

Thomas Hausmaninger, VTT MIKES

Colm Mc Caffrey, VTT

Tim Rademacher, Harvardin yliopisto ja Pohjois-Arizonan yliopisto

Tiina Saanijoki, Turun yliopisto, PET-keskus

Igor Vassilev, Tampereen yliopisto

Tilaisuus pidetään englanniksi, vapaa pääsy. Tapahtuma on osa Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskisaa. Skolar on Kaskas Median perustama tutkijayhteisö. Kisaa rahoittavat Liikesivistysrahasto, Helsingin Sanomain säätiö, Magnus Ehrnroothin säätiö, Paulon säätiö, Saastamoisen säätiö, Runar Bäckströmin säätiö, Tieteellisen tiedon tiedotuskeskus, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Walter Ahlströmin säätiö.