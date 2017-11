Slushin korkealentoisin pitch-kilpailu päästää nuoret tutkijat ääneen

Miten taltutetaan hurrikaani tai antibiooteille resistentti epidemia? Slushissa se selviää, kun kymmenen post doc -tutkijaa nousee lavalle esittelemään ennenkuulemattomia tutkimusideoita. Paras idea saa 100 000 euroa tutkimukseen.

Startup-tapahtuma Slushin tutkitusti asiallisin pitch-kilpailu nähdään perjantaina 1.12., kun kymmenen post doc -tutkijaa nousee lavalle esittämään kunnianhimoiset tutkimusideansa kolmen minuutin pitch-esityksinä. Voittaja saa 100 000 euroa tutkimusideansa edistämiseen. Palkinnon rahoittaa joukko suomalaisia säätiöitä, jotka uskovat, että juuri nuorten tutkijoiden riskirahoitusta tulisi lisätä.

Eri aloilta tulevat finalistit esittävät ideansa kokeneista tutkijoista ja tiedesijoittajista kootulle tuomaristolle. Aiheet tarjoavat hienon läpileikkauksen siihen, mitä nuoret tutkijat juuri nyt haluavat ratkaista. Tiedekisan keynote-puhujana kuullaan lisäksi ruotsalaista tiedekirjailijaa Torill Kornfeldtia, joka kertoo, miten voimme uuden geenitutkimuksen avulla herättää sukupuuttoon kuolleet lajit eloon. Viime vuonna Skolar Award keräsi Slushissa lavansa suurimman yleisön ja somessa sitä seurasi yli puoli miljoonaa ihmistä. Pääset tutustumaan Skolar Awardin finalisteihin täällä: https://skolaraward.fi/finalists/



Tutkijat ja startupit yhteistyöhön

Tiede on tänä vuonna osa Slushia vahvemmin kuin koskaan aiemmin. Painotus sopii hyvin Slushin pääteemaan Call for Solvers, joka kutsuu paikalle maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisijoita ja niiden rahoittajia. Tapahtumaan oli tarjolla ensimmäistä kertaa oma lippukiintiö tutkijoille ja perjantaina Messukeskuksessa järjestetään Slush Y Science -sivutapahtuma, joka tuo tutkijoita ja startup-maailmaa lähemmäs. Toive on, että startupit voisivat kuulla tulevaisuuden ratkaisuista suoraan tutkijoilta, ja toisaalta tutkijat luoda vahvempia yhteyksiä tulevaisuutta voimakkaasti muovaaviin startup-yrittäjiin.

Toimittaja, pääset haastattelemaan finalisteja jo etukäteen:

Skolar Award -finaalit järjestetään 1.12. Slushin Central Stagella klo 13.10-14.40. Voittaja julkistetaan ohjelman lopuksi kello 14.35.Kaikkia finalisteja voi haastatella heti finaalien jälkeen.



Jos haluat tavata finalistit ja kuulla heidän pitchinsä jo aiemmin, voit tulla 28.-29.11. järjestettäviin tapahtumiin:

Tiistai 28.11. klo 14-18: Skolar Award – viimeinen voitelu. Finalistit tapaavat viimeistä kertaa keskenään saman katon alla ja tekevät viimeiset viilaukset pitcheihinsä.

Keskiviikko 29.11. klo 18-20: Skolar Award Premiere. Finalistit pitchaavat ideansa ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Tule kuulemaan loisteliasta pitchausta, tutustumaan tiedehenkisiin ihmisiin ja nauttimaan virvokkeista!

Molemmat ennakkotapahtumat järjestetään Helsingissä, Mechelininkatu 3d:ssä.



Jos haluat haastatella Skolar Awardin finalisteja tuomareita tai puhujia, ota yhteys Annina Huhtalaan (annina@kaskasmedia.fi, puh. 040 827 6032)

tai Ninni Lehtniemeen (ninni@kaskasmedia.fi, puh. 040 050 8725).