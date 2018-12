Social Burgerjoint tuo Suomeen vallankumouksellisen kasvispohjaisen burgerpihvin

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group on erikoistunut fast casual -ravintolakonseptien kehittämiseen ja niiden toiminnan laajentamiseen franchising-toimintamallin pohjalta. Kotipizza Groupiin kuuluu Kotipizza Oyj, joka hallinnoi Pohjoismaiden suurinta pizzaketjua Kotipizzaa. Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Yli 99 prosenttia Suomen Kotipizza-ravintoloista on franchising-toimintaperiaatteella toimivia itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia ravintoloita. Kotipizza Groupiin kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018. Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.