Sörkan muurin varjossa -kirja kertoo kirjallisuudesta ja lukemisesta vankilassa

Matti Merivirran ja Anton Reenpään Sörkan muurin varjossa kertoo kirjallisuudesta ja lukemisesta vankilassa. Kirja pureutuu tekstien ja valokuvien avulla vankilan ja vankien alakulttuuriin, jonka vaikutukset heijastuvat myös lukuharrastukseen.

"Tämä teos kuvaa elämää ja elämän jättämiä jälkiä vankilassa. Kirja kertoo jotakin pysähtyneisyydestä, joka ei sittenkään ole niin pysähtynyt. Teos muodostuu vankilakuvista, joiden konteksti sekä täydentyy että kontrastoituu tekstissä. Kerronnalla halutaan raottaa vankilan maailmaa, erityistä kulttuuria, jolla ja jossa vanki pyrkii pitämään itsensä elossa, vähemmän masentuneena, jaksavana ja kamppailevanakin", kertovat kirjan tekijät Matti Merivirta ja Anton Reenpää teoksen esipuheessa.

Sörkan muurin varjossa -teoksessa on myös vankien omia tekstejä, joissa elämän haavoittuvuus, suru ja samanaikainen vankilayhteisön pakottavuus kamppailuun, tarjoavat näköalan syvään inhimilliseen kokemukseen.

Kaikissa Suomen vankiloissa ei ole kirjastoa, mutta Helsingin vankilassa Sörnäisissä sellainen on. Helsingin vankilassa kirjojen lainaaminen on jossain muodossa toiminut tiettävästi jo vankilan alkuajoista lähtien.

"Teoksemme tarkoitus on ollut sosiaalisen dokumentarismin lisäksi tallentaa ja kertoa vuonna 1881 valmistuneen tiililinnan elämästä, se kun on yksinkertaisesti kerronnan ja dokumentoinnin arvoinen."

VTM Matti Merivirta vastaa Helsingin vankilan kirjastotoiminnasta.

Anton Reenpää on valmistunut valokuvaajaksi University for the Created Arts -yliopistosta Kentistä.

Teos: Sörkan muurin varjossa. Sörkan vankilan kirjasto

Kirjailija: Matti Merivirta

Valokuvat: Anton Reenpää

ISBN: 9789523041820

Sivuja: 176

Ilmestymispäivä: 1.8.2019