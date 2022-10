Sotaveteraani Hannes Tuoviselle puu Menestyjien puistoon Vihdissä – Vuoden liikuntateko -palkinto Lähiliikuttajille

Tuovinen, 98, palveli rintamalla syksystä 1942 vuoden 1944 marraskuuhun konekivääriampujana Rukajärven alueella. Hän kannustaa rauhanomaisuuteen ja on vieraillut kouluissa puhumassa sodasta sekä kertonut nuorille omista kokemuksistaan rintamalla. Tuovinen on tehnyt Vihtiä tunnetuksi myös esiintymällä lukuisissa tilaisuuksissa sekä laajasti mediassa ja vedonnut näissä yhteyksissä rauhan puolesta.

- Vuonna 2019 perustettu Menestyjien puisto on tarkoitettu vihtiläisille kiitokseksi, muistoksi ja kannustukseksi. Haluamme Vihdissä osoittaa Hannes Tuoviselle kiitoksemme ja kunnioituksemme kaikesta siitä arvokkaasta työstä, jota hän on tehnyt niin isänmaamme Suomen, kuin sen kansalaisten ja kaikkien vihtiläisten hyväksi. Siksi puu Menestyjien puistoon istutetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vain hänelle. Samalla osoitamme kunnioituksemme kaikille sodassa palvelleille veteraaneille, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Ehdotuksia puiden saajiksi kerättiin kuntalaisilta 5.-28. elokuuta, ja niitä saatiin yhteensä 57 kappaletta. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa yksittäistä henkilöä tai esimerkiksi joukkuelajeissa joukkuetta. Elinvoimalautakunta teki ehdotuksen puiden saajista kuntalaisten vastausten pohjalta, ja kunnanhallitus päätti valinnoista 19. syyskuuta.

Vuoden 2021 liikuntateko -palkinnon saaja on Lähiliikuttajat. Päätöksen valinnasta teki kunnanhallitus. Lähiliikuttajat ovat vertaisohjaajia, jotka tukevat omalla työllään kuntalaisten hyvinvointia. Lähiliikuttajien ryhmiin voi ilmoittautua kuka tahansa kuntalainen, ja toimintaa on sekä työikäisille, senioreille että erityisryhmäläisille. Tällä hetkellä tarjontaa on Nummelassa, kirkonkylällä, Ojakkalassa sekä Selissä. Lähiliikuttajat liikuttavat yhteensä noin 130 henkilöä.

Hannes Tuovisen puu on pilarimänty

Hannes Tuovinen saa pilarimännyn (Pinus sylvestris Fastigiata). Tuovinen on asenteellaan ja toiminnallaan osoittanut samankaltaista poikkeuksellista voimaa, sitkeyttä ja optimistista asennetta, kuin hänen puukseen valikoitu pilarimänty. Pilarimänty on kaunis, metsämännyn pilarimainen muoto. Oksat ovat rungonmyötäiset, lähes pystyt. Pilarimänty kasvaa aurinkoisella paikalla hiekkapitoisessa ja niukkaravinteisessa maassa.

Mikä on Menestyjien puisto?

Pajuniityn puistoalueella Etelä-Nummelassa sijaitseva Menestyjien puisto on osa Vihdin kunnan muistamiskäytäntöä. Uusia puita istutetaan puistoon säännöllisesti. Kunnialaatta jokaisen puun kohdalla kertoo kyseisen menestyjän nimen ja taiteen- tai urheilulajin. Muistettava taho on voinut asua tai muutoin vaikuttaa Vihdissä ja on tuonut paikkakunnalle suurta valtakunnallista tai kansainvälistä julkisuutta. Puulajien valinnoissa on pyritty kuvastamaan palkittuja henkilöitä.

Menestyjien puistoon tähän mennessä puun ovat saaneet:

2022: Hannes Tuovinen, sotaveteraani, puulaji pilarimänty

2021: Aleksi Kaunisvesi, musiikki, puulaji purppuratuomi

2021: Jani Lakanen, suunnistus, puulaji sokerivaahtera

2021: Janne Korpi, lumilautailu ja raviurheilu, puulaji isoriippasalava ’Lasipalatsi’

2020: Leena Jokitalo, voimanosto, puulaji punatammi

2020: Anssi Kela, musiikki, koristeomenapuu

2020: Pekka Korpi, raviurheilu, puulaji hevoskastanja

2020: Teodor Koskenniemi, yleisurheilu, puulaji siperianpihta

2020: Esa Sievinen, uintivalmennus, puulaji tervaleppä

2020: Jani Sievinen, uinti, puulaji hopeasalava

2019: Janne Hirsimäki ja Teemu Nissinen, frisbeegolf, puulaji ruotsinpihlaja

2019: Pilvi Huhta, musiikki, puulaji vaahtera

2019: Hannu Manninen, yhdistetty, puulaji mänty

2019: Henri Marttinen, golf, puulaji serbiankuusi

2019: Joanna Remes, Vilja Veikkolainen ja Vanessa Sohlberg, cheerleading, puulaji kirsikkapuu

2019: Riina Saksa, painonnosto, puulaji pylväskataja

2019: Markus Selin, elokuva, puulaji tammi

2019: Eeli Tolvanen, jääkiekko, puulaji pylväshaapa