STARK esittelee Porin Asuntomessuilla maan laajimman terassimateriaalivalikoiman

Tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan viettävä STARK on mukana Porin Asuntomessuilla maan kattavimmalla terassimateriaali- ja tarvikevalikoimalla. Osastolla Ua18 ovat terassirakentajan inspiraatioksi esillä laadukkaat terassilaudat sekä kivi- ja laattamateriaalit piharakentamiseen perustus- ja kiinnitystarpeineen, portaineen ja kaiteineen. Materiaaleissa on runsaasti vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin.

STARK on yksi Suomen johtavista rakennustarvikeketjuista, jolla on maan suurimmat ja valikoimiltaan laajimmat noutopihat. Valikoimista löytyvät kaikki tarvittavat materiaali- ja tarvikevaihtoehdot rakentamiseen ja remontointiin sekä ammattilaiselle että tavalliselle kuluttajalle. Tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan viettävä STARK vie Porin asuntomessuille 6.7.–5.8. maan laajimman terassimateriaali- ja tarvikevalikoiman osastolleen Ua18.

”Nyt eletään kuuminta terassinrakennus- ja kunnostuskautta. Moni suomalainen viettää lähes koko kesänsä mökillä ja ulkona, joten laadukas, tyylikäs ja hyväkuntoinen terassi on mökeillä avainasemassa. Meillä terassitarvikkeet ja -materiaalit ovatkin yksi tärkeimmistä tuotekategorioista,” STARKin markkinointijohtaja Jarmo Salmi kertoo.

Vinkit terassiprojektiin

Terassin materiaalin voi valita monesta vaihtoehdosta. Tämän kesän uutuus on karhennettu ruskea kestopuu. Kestopuun lisäksi suosittuja materiaaleja ovat komposiitti, lehtikuusi, lämpökäsitelty puu, kivi tai laatta. Näyttävä terassi syntyy esimerkiksi leveästä lehtikuusesta tai ruskeasta kestopuusta. Terassilautoja löytyy aina 198 mm leveyteen saakka.

Terassimateriaalia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota mieleisen, sopivan ulkonäön ja hinnan lisäksi eri materiaalien ominaisuuksiin, kuten säänkestävyyteen, värien kestävyyteen ja materiaalin käyttöikään. Terassituotteisiin ja -tarvikkeisiin kannattaa epäröidessä tutustua paikan päällä, ja ne ovatkin hyvin esillä STARKin myymälöissä kautta maan. Projekteissa ammattilaisen palvelu ja tuki ovat myös tärkeitä. STARKista asiakas voi saada avukseen oman vastuumyyjän, joka huolehtii projektista sekä auttaa suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.

Terassin kokonaisneliöhintaa auttaa arvioimaan STARKin verkkosivuilla oleva terassilautavertailu ja terassilaskuri, jolla voi laskea materiaalitarpeet haluamansa terassin muodon mukaan. STARKin verkkokauppa palvelee terassirakentajaa 24/7, www.stark-suomi.fi.

STARK on sitoutunut toiminnassaan vastuullisiin toimintatapoihin, ja sen valikoimasta löytyy esimerkiksi yli 1 000 vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevaa PEFC-sertifioitua tuotetta, myös valtaosa terassipuuvalikoimasta on PEFC-hyväksytty. Tuotteet on merkitty selvästi ja myyjät ovat aina valmiita auttamaan vastuullisten vaihtoehtojen löytämisessä.

Tervetuloa STARKin osastolle Porin Asuntomessuilla: Ua18 ulkoalue pääkadulla.

Kuvia kuvapankista: https://stark-suomi.digtator.fi:443/public/fb85f436acC2.aspx