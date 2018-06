STARK Turku Artukaisen jakelukeskus valmistui - käyttöönotto sujuvoittaa asiakaspalvelua

STARK avaa tänään Turun Artukaisen toimipisteessä jakelukeskuksen palvelemaan Turun seudun rakentajia ja työmaita. Marraskuusta 2017 lähtien rakenteilla ollut halliurakka on nyt valmis. Jakelukeskus erotetaan noutopihasta, jolloin jakelutoiminnon tehokkuus ja nopeus lisääntyvät.

- Rakentamisen suhdanne on edelleen selvästi keskimääräistä parempi. Uskomme kasvukeskuksien hyvän vauhdin myös Turussa jatkuvan ja siksi olemme tänne myös investoineet, sanoo toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Haluamme sujuvoittaa asiakkaan asiointia meillä ja tarjota rakentajille ja remontoijille alueen parasta palvelua.

- Kaikkien osapuolten poikkeuksellisen hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä on Artukaisissa pystytty toimimaan rakennustöiden ajan, toteaa yksikönpäällikkö Ville Ylitalo. Varmasti kuitenkin niin asiakkaat, kuin henkilökuntakin on odottanut, että valmista tulee ja saamme uuden viihtyisämmän asiointi- ja työympäristön.

Nyt käyttöön vihittävä, alkuviikosta ’koeponnistettu’ 5000 m2 halli korvaa kolme aiempaa hallia, jotka saivat väistyä uuden tieltä. Myös Artukaisen myymälää on päivitetty, ja tärkeät tuotealueet kuten esimerkiksi saunat, kylpyhuoneet, maalit ja terassit ovat kokonaisuuksina entistä paremmin esillä.



Jatkossa STARK Artukaisen jakelukeskus hoitaa kaikki alueen toimitukset työmaille ja Turun kummankin toimipisteen, niin STARK Skanssin kuin Artukaisenkin noutopihat pystyvät keskittymään asiakaspalveluun.

Starkissa ammattiasiakasta palvelee aina ammattilainen. Kuluttaja on myös tervetullut ja hän saa ammattilaisen palvelua esimerkiksi korjausrakentamisen projektiinsa. Asiakas saa aina avukseen vastuumyyjän, joka huolehtii hänen projektistaan, auttaa suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.

Kuvia kuvapankista: https://stark-suomi.digtator.fi:443/public/fb85f436acC2.aspx

STARK on palvellut suomalaisia rakentajia 150 vuotta



Rakennustarvikeyritys STARK on nyt palvellut 150 vuotta suomalaisia rakentajia ja on nykyisinkin yksi alansa johtavista toimijoista. STARK Suomi juhlii tänä vuonna 150-vuotista taivaltaan rakennusalan materiaalitoimittajana. STARKin pitkä historia vie Viipurista Lahteen ja kuvaa STARKin kehityksen tuontikaupasta monialayhtiöksi ja alan johtavaksi valtakuunnalliseksi rakennusmateriaalien jakelijaksi Suomessa. Juhlavuoden teemana on ”vahva vuodesta 1868”.



STARK lukuina



Myymälät 27 myymälän valtakunnallinen verkosto ja verkkokauppa

Henkilöstö 1000

Liikevaihto 588 milj. € (Tilikausi 1.8.2016 - 31.7.2017)