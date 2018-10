Storytel julkaisi ensimmäisen kotimaisen lastenäänikirjasarjansa: Aapelinkatu 8:ssa on tilaa niin villikoille kuin viilipytyille

Storytel on juuri julkaissut ensimmäisen lapsille suunnatun kotimaisen Storytel Original -äänikirjasarjansa Aapelinkatu 8. Elina Pullin kirjoittamassa lämminhenkisessä sarjassa kirjava kaveriporukka leikkii kerrostaloyhtiön pihalla ja selvittää arvoituksia. 10-osaisen sarjan lukee näyttelijä Paavo Kerosuo, ja tarina sopii etenkin 6–12-vuotiaille.

Aapelinkatu 8 sisältää kivaa kaveruutta ja hyväntahtoista huumoria ja hurmaa kerronnallaan. Helposti lähestyttävän äänikirjasarjan jokainen osa kestää kuunneltuna noin 15 minuuttia.

Tarinan keskiöön nousevat Torttu ja ja hänen pikkuveljensä Api, jotka asuvat Aapelinkatu 8:ssa Ä-rapussa. Kerrostalon pihalla on mahtava kiipeilypuu, ja sen onkalossa elelee kesyrusakko Pisama. Heti kesäloman alussa tapahtuu jotain hurjaa: pihalta löytyy kuolleita lintuja. Api ja Torttu selvittävät lintuarvoitusta yhdessä leppoisan Miikka Maastojalan ja näpsäkän Ziri-tytön kanssa. Karhumuori kiukustuu nurmikolla kävelystä, ja pihalle ilmestyy myös kravattihemmo.

Jopa kärttyisän Karhumuorin käytökselle saadaan lopulta hyvä syy. Kirjailija Elina Pulli on kirjoittanut sarjan hahmot tarkoituksella keskenään hyvin erilaisiksi.

”Api, jonka on vaikea hillitä tunteitaan, saa tyynyterapiaa. Rauhallisempi Torttu hyppii 64 rappusta yhdellä jalalla ylös asti, koska tahtoo selvitellä ajatuksiaan”, Pulli kuvailee ja jatkaa:

”Lapsella on oikeus olla sellainen kuin on, villikko tai viilipytty. Tai aivan toisenlainen kuin mihin on totuttu. Totta kai pitää opetella käyttäytymään ja kohtelemaan ihmisiä kunnioittavasti, mutta minusta on ärsyttävää, että normaaliuden käsite on meillä niin kapea. Varsinkin lasten kohdalla.”

Pulli toivoo, että sarjan kuuntelijat innostuisivat leikkimään pihalla, leikittelemään kielellä ja iloitsemaan niin omista kuin toistensa vahvuuksista.

Elina Pulli on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän kirjoittaa sekä lapsille että aikuisille. Storytelille Pulli kirjoitti nyt ensimmäistä kertaa.

”Parasta sarjan kirjoittamisessa oli keskittyä tarinaan, kielen ja tapahtumien rytmiin. On ihanaa ajatella, että hyvien lukijoiden lisäksi tarinaan voivat uppoutua myös ne lapset, jotka eivät osaa, jaksa tai pysty itse lukemaan,” Pulli kertoo.

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan suoraan kuunneltaviksi. Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.