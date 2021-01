Storytel nimitti Aleksi Pöyryn ja Tuuva Harjanteen kustantamisen ja markkinoinnin avainrooleihin Suomeen

Aleksi Pöyry aloittaa Suomen Storytelin kustannuspäällikkönä 25. tammikuuta. Pöyry on työskennellyt kustannusalalla vuodesta 2008 alkaen ja tehnyt yhteistyötä useiden merkittävien kotimaisten kirjailijoiden kanssa. Pöyry siirtyy Storytelille Kustannusosakeyhtiö Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikön tehtävästä.

– Intohimoinen tavoitteeni on aina ollut, että mahdollisimman monet pääsevät nauttimaan hyvistä tarinoista. Siksi uusi tehtäväni sekä kansainväliseen Storytel-perheeseen liittyminen ovat minulle unelmien täyttymys. Lähden suurella innolla työskentelemään sen eteen, että kuuntelijat ja lukijat löytävät jatkossa entistäkin enemmän ja entistäkin helpommin mukaansatempaavia tarinoita, jotka koskettavat sydänjuuria myöten, saavat nauramaan vedet silmissä ja pitämään penkistä kiinni jännityksestä – elämyksiä, jotka avartavat maailmaa ja rikastuttavat elämää, Aleksi Pöyry sanoo.

Storytelin markkinointitiimin johdossa Commercial Managerin roolissa aloittaa 15. helmikuuta Tuuva Harjanne. Harjanteella on usean vuoden kokemus monipuolisista markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävistä muun muassa Discovery Finlandilla ja mediakonserni MTV:llä. Viimeisimmäksi Harjanne on työskennellyt Discovery Finlandilla Head of Marketing -roolissa, jossa hän vastasi TV5:n, Kutosen, TLC:n ja Friin, sekä Discoveryn maksukanavien markkinoinnista, brändistä ja markkinointitiimin vetämisestä.

– Olen Storytelin aktiivinen käyttäjä, ja palvelu on tehnyt minusta aktiivisen lukijan uudelleen vuosien tauon jälkeen. Olen äärimmäisen innoissani saadessani ryhtyä kehittämään Storytelin strategiaa ja kaupallisia toimintoja Suomessa osana paikallista tiimiä ja globaalia yritystä. Näen Storytelissä valtavasti potentiaalia, enkä malta odottaa että yhä useammat suomalaiset saavat tarinat osaksi arkeaan. Tarinat inspiroivat ja tekevät meistä luovempia ja empaattisempia, ja se, jos mikään luo todellista arvoa käyttäjälle, Tuuva Harjanne kertoo.

– Tuuva ja Aleksi suhtautuvat hyviin tarinoihin aidolla intohimolla ja heidän vankka kokemuksensa ja ammattitaitonsa auttavat Storyteliä nousemaan täysin uudelle tasolle Suomessa. Aleksi on kokenut kustantaja, jolla on vahvoja näyttöjä työstään Suomen markkinalla. Hänellä on näkemystä digitaalisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka parhaat projektit ja sisällöt löydetään asiakaslähtöisesti. Tuuvalla on vahva kaupallinen, strateginen ja asiakaslähtöinen ajattelutapa sekä runsaasti kokemusta esimiestehtävistä media-alalta, minkä vuoksi hän on täydellinen valinta tehtävään. Odotan innolla pääseväni työskentelemään tiiviisti kummankin kanssa, Storytelin Suomen ja Tanskan maajohtaja Claus Wamsler-Nielsen iloitsee.