STTK:n hallitus: Työtaisteluoikeutta ei saa rajata lainsäädännöllä

STTK budjettiesityksestä: Energiatuet kohdistettava pieni- ja keskituloisille 1.9.2022 13:54:50 EEST | Tiedote

Hallituksen budjettiesityksen alijäämä ensi vuodelle on 8,1 miljardia euroa. STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn mielestä finanssipolitiikka voisi olla ensi vuonna hieman kireämpääkin. Toisaalta kun rahapolitiikka on jo kiristymässä, on varottava ajamasta taloutta taantumaan. ─ Ylisuurten voittojen windfall-veron valmistelu on myönteistä kotitalouksien tukemisen rahoittamiseksi. Energiahintojen noustessa kotitalouksien tukeminen on perusteltua, mutta tuki olisi STTK:n mielestä syytä kohdentaa selkeämmin hintojen noususta eniten kärsiville pieni- ja keskituloisille. ─ Sähkövähennys ja sähkötuki ovat perusteltuja, mutta sähkön arvonlisäveron alentaminen puolestaan kohdentuu huonommin. Hallitus ei myöskään linjannut sähkön hintakatosta, mutta asiaan palataan EU-pöydissä. STTK kannattaa hintakattoa, sillä se vakauttaisi markkinoita ja toisi turvaa kuluttajille. Hintakatto myös hillitsisi inflaatiota suoraan, Lainà toteaa. Palkansaajien reaaliansiot ovat pudonneet tänä vuonna eniten koko m