Suomalaisen SS-miehen merkintöjä kolmelta sotanäyttämöltä

Vuonna 1941 Seppo Tiilikainen värväytyi Waffen-SS:ään. Perusteellisen koulutuksen jälkeen hänestä tuli Viking-divisioonan taistelija Ukrainan sotatantereille. Päiväkirjoissaan ja kirjeissään hän kuvailee paitsi Ukrainan ankaria olosuhteita ja taisteluja myös suomalaisten SS-sotilaiden arkea.

Tiilikainen palasi Suomeen ja joutui jatkosodan lopputaisteluihin. Tali-Ihantalan tulimyrsky koitui 21-vuotiaan kohtaloksi heinäkuun alussa 1944.

Suomessa on käyty keskustelua siitä, osallistuivatko suomalaiset Waffen-SS-vapaaehtoiset Barbarossa-operaation yhteydessä 1941–1943 tehtyihin julmuuksiin. Seppo Tiilikaiseen liittyneet lähteet eivät viittaa siihen, että hän olisi henkilökohtaisesti joutunut niiden kanssa tekemisiin. Voi vain esittää arvailuja siitä, kuinka paljon hän niistä tiesi.

Heikki Tiilikaisen kirjoittama kirja perustuu Seppo Tiilikaisen ainutlaatuisiin päiväkirjamerkintöihin ja kirjeisiin, joita täydentää sota-arkiston materiaali.

Heikki Tiilikainen on suomalainen everstiluutnantti ja tietokirjailija. Hän on toiminut päätoimittajana Ruotuväki- ja Suomen Sotilas -lehdissä. Heikki Tiilikainen on kirjoittanut, kääntänyt, toimittanut ja kuvittanut yli 30 teosta.

Heikki Tiilikainen

KOLMEN RINTAMAN MIES

Seppo Tiilikainen talvisodassa, SS-Viking-divisioonassa ja Tali-Ihantalassa

ISBN 9789523125261

Sidottu, kuvaliite, 283 s.

Ilmestyy 11.10.2022

myös e- ja äänikirjana