Suomalaisten mobiilipelien pikkujättiläinen ilmestyy 16.5.

Juho Kuorikosken teos on suomalaisten mobiilipelien pikkujättiläinen, tiivis läpileikkaus alan kehityksestä ja käänteistä. Se kuvaa, miten Suomesta tuli merkittävä mobiilipelien kehityskeskus, ja miten pelisuunnittelu on vuosikymmenten varrella muuttunut, kun teknologia, jakeluverkostot sekä yleisömäärät ovat kasvaneet.

Taneli Armannon luoma Matopeli oli ilmestyessään vuonna 1996 eräs maailman ensimmäisistä kännykkäpeleistä. Nokian matkapuhelimien käyttöjärjestelmän mukana toimitettu peli villitsi yleisön, ja siitä järjestettiin muun muassa MM-kisoja. Matopelin menestys auttoi alkuun ensimmäiset suomalaiset mobiilipelistudiot, ja menestys alan maailmanmarkkinoilla on ollut huima.

Matkapuhelinmarkkinoita dominoineen Nokian jälkeen seurasi suomalaisten mobiilipelien maailmanvalloitus tunnetuimpina niminään Rovio ja Angry Birds sekä Supercell. Näiden rinnalle nousi nopeasti muitakin menestyviä peliyhtiöitä.

Kirja kertoo millä eväin maailmanlaajuisessa pelibisneksessä on pärjätty, mitä tapahtuu nyt ja mitä on luvassa tulevaisuudessa.



Juho Kuorikoski on Kaustisella asuva tietokirjailija, pelisuunnittelija ja Pelit-lehden pitkäaikainen avustaja. Kuorikoski työskentelee Centria Ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on kirjoittanut useita tietokonepelejä ja suomalaista pelialan historiaa käsitteleviä kirjoja, mm. Sinivalkoinen pelikirja, Suuret seikkailupelit, Commodore 64 – Tasavallan tietokone sekä X-COM-tietokonepelien klassikot.