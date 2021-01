Suomen aktiivisimmaksi työpaikaksi kruunattu Helsinki nappasi toistamiseen voiton Urheilugaalassa

Helsingin kaupunki palkittiin vuoden 2020 Suomen aktiivisimpana työpaikkana jokavuotisessa Urheilugaalassa. Uno-palkinto myönnettiin kaupungille ilman yleisöä järjestetyssä, suorana lähetetyssä gaalassa torstaina 14.1.2021. Kyseessä on toinen peräkkäinen Uno-palkinto Helsingille, sillä kaupunki voitti vuosi sitten Suomen liikkuvin kunta -tittelin. Gaalamenestykseen on johtanut kaupungin systemaattinen työ niin kaupunkilaisten kuin työntekijöiden aktiivisuuden lisäämiseksi.

Helsingin kaupunki on sisällyttänyt henkilöstön liikkumisen lisäämisen kaupungin työhyvinvointiohjelman keskiöön. Kymmenet aktiivisuuteen kannustavat ja liikkumista lisäävät toimenpiteet ympäri kaupunkiorganisaatiota liikuttavat henkilöstöä niin kotihoidossa ja päiväkodeissa kuin kaupunkisuunnittelussa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaupunkistrategian kärkihankkeeksi nostetun Liikkumisohjelman konkreettiset toimenpiteet liikuttavat usein samanaikaisesti sekä kaupunkilaisia että kaupungin työntekijöitä.

Liikkumisen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet selkeitä tuloksia. Viimeisimpien Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan 44 prosenttia kaupungin työntekijöistä on joko lisännyt fyysistä aktiivisuutta tai ollut jo valmiiksi aktiivinen kuluneen vuoden aikana. Istumista on tauottanut tai vähentänyt vastaavasti 35 prosenttia. Samaan aikaan vähän liikkuvien työntekijöiden osuus on laskenut. Osoituksena laaja-alaisesta ja systemaattisesta toiminnasta työntekijöiden liikunnan ja liikkumisen edistämiseksi kaupunki sai Suomen Olympiakomitealta Aktiivinen työpaikka -sertifikaatin syksyllä 2020. Sertifikaatin myöntäminen perustuu muun muassa organisaation yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa, liikunnan ja hyvinvoinnin asemaan organisaatiokulttuurissa, johtamiseen ja resursointiin, henkilöstön liikunta-aktiivisuuteen ja organisaation seurantajärjestelmiin.

”Suomen Aktiivisin Työpaikka -palkinto on suuri ilonaihe Helsingin kaupungille. Se osoittaa meille — koko henkilöstölle — että kun teemme asioita yhdessä, järjestelmällisesti, mutta silti kokeilevasti, myös tuloksia syntyy. Liikkuminen luo yhteistä hyvää niin terveydellisesti, yhteisöllisesti kuin työssä viihtymisen ja työstä palautumisenkin kannalta. Kaupunki on Suomen suurin työnantaja ja noin 38 000 työntekijän liikkumisen mahdollistaminen ei onnistu vain yhdellä tavalla tai kertatempauksella. Olosuhteita, kannusteita, kokouskäytäntöjä ja rutiineja määrätietoisesti parantamalla liikkumisesta tulee yhä useammalle huomaamaton osa arkea ja mielekäs osa vapaa-aikaa. Liikkumisen näkyvä asema varmasti lisää Helsingin vetovoimaa myös työnantajana”, toteaa palkinnon vastaanottanut Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Voittajan ratkaisi digitaalisella äänestyksellä Urheilugaalan Suuri raati, joka koostuu noin 350 jäsenestä. Uno-voitto on Helsingille jo toinen peräkkäinen, sillä viime vuonna Helsingin kaupunki kruunattiin Urheilugaalassa vuoden liikkuvimpana kuntana. Urheilugaala järjestettiin poikkeusjärjestelyin tyhjälle katsomolle torstaina 14.1.2021 ja tilaisuus lähetettiin suorana lähetyksenä YLE TV 2 -kanavalla.

Lisätietoja:

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, nina.gros@hel.fi, 09 310 37965

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, tarja.loikkanen@hel.fi, 09 310 87720

Minna Paajanen, projektipäällikkö, minna.paajanen@hel.fi, 09 310 21162

Marjo Rantala, projektikoordinaattori, marjo.a.rantala@hel.fi, 040 508 1260