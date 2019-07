Suomen Monikkoperheet ry kerää lahjoitusvaroja kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden jaksamisen tueksi

Suomessa syntyy vuosittain kaksoset tai kolmoset noin 700 perheeseen. Nelosia syntyy harvoin. Suomen Monikkoperheet ry on käynnistänyt rahankeräyskampanjan työlle, joka auttaa ennaltaehkäisevästi monikkoperheiden jaksamista ja tiedon saantia. Lahjoittaminen on mahdollista monin eri tavoin osoitteesta www.suomenmonikkoperheet.fi/lahjoita tai Suomen Monikkoperheet ry:n Facebook-sivulla.

Valmennuksia, perhetapaamisia ja tietoa

On sattumaa, kenen perheeseen monikkolapset tulevat, joten perheillä on paljon kysymyksiä raskauteen ja tulevaan vanhemmuuteen liittyen. Vauvojen synnyttyä heidän perushoitoaan on moninkertaisesti. Lahjoitusvaroilla tuetaankin erityisesti seuraavia kolmea toimintaa:

Monikkoperhevalmennus

Kun perhe saa tietää, että heille on tulossa useampia vauvoja kerralla, perheen tiedon ja tuen tarve on suuri. Odottajaperheille räätälöidyt monikkoperhevalmennukset antavat tietoa monikkoarjesta ja tutustuttavat saman alueen monikko-odottajaperheitä toisiinsa. Valmennukset toimivat 15 paikkakunnalla, useimmat vapaaehtoisten varassa. Lahjoitusvaroin tuet valmennusten jatkumista, kun autat vapaaehtoisten valmentajien kouluttamista ja ohjaamista tehtäväänsä.

Monikkoperheiden perhetapaamiset

Monikkoperheen arki on hektistä ja silloin muiden samassa tilanteessa olevien tapaamiset tuovat arkeen vaihtelua ja virkistystä. Lahjoitusvaroin järjestetään perhetapahtumia, joissa perheet virkistyvät, tapaavat muita monikkoperheitä ja saavat tietoa monikkoperheille tärkeistä asioista.

Tietoa monisikiöraskaudesta, monikkoudesta ja monikkovanhemmuudesta

Monikkouteen liittyy usein kaavamaisia käsityksiä siitä, mitä monisikiöraskaus, kaksosuus, kolmosuus, nelosuus tai monikkovanhemmuus on. Ajantasainen ja tutkittu tieto antaa eväitä erityiseen vanhemmuuteen ja monikkouteen. Suomen Monikkoperheet ry on ainut taho Suomessa, jonka pääasiallisena tehtävänä on levittää tietoa monikkoudesta ja monikkovanhemmuudesta. Lahjoitusvaroin voimme painattaa ensitietovihkosen jokaiselle, joka saa tietää odottavansa kaksosia, kolmosia tai nelosia.

Monta tapaa tukea toimintaa

Monikkoperheiden hyvinvointia tukevaan työhön voi lahjoittaa monin tavoin. Voi lahjoittaa halutun summan keräystilille FI37 5290 0220 5519 05 käyttämällä viitettä 20199234 ja merkitsemällä saajaksi Suomen Monikkoperheet ry. Voi lahjoittaa myös tekstiviestillä esimerkiksi seuraavasti: Kun halutaan lahjoittaa 10 euroa, lähetetään tekstiviesti 10 MONIKKO numeroon 16588. Facebookissa lahjoitus onnistuu Suomen Monikkoperheet ry:n Facebook-sivun kautta. Halutun suuruinen lahjoitus tehdään klikkaamalla kansikuvan alla olevaa Lahjoita-nappia. Voi myös perustaa oman varainkeruukampanjan Facebookissa Suomen Monikkoperheet ry:lle esimerkiksi syntymäpäivän kunniaksi.

Käytössä ovat myös Mobilepay-lahjoitusmuoto (syöttämällä haluttu summa ja lähettämällä numeroon 33679) ja Paypal sivustolla www.suomenmonikkoperheet.fi/lahjoita. Samalta nettisivustolta löytyvät tarkat ohjeet myös kaikkiin muihin lahjoitusmuotoihin sekä usein kysytyt kysymykset.

Lisäksi Suomen Monikkoperheet ry ja Automatia Pankkiautomaatit Oy käynnistävät syksyllä Otto-automaateilla lahjoituskampanjan monikkoperheiden hyvinvointia tukevaan työhön. Lahjoitus onnistuu Otto-automaateilla Otto-tapahtuman yhteydessä.

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Monikkoperheet ry:lle keräysluvan ajalle 1.1.-31.12.2019 koko Suomeen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan numero on RA/2017/923/29.9.2017.