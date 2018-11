Suomen Monikkoperheet ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Heli Laurila

Suomen Monikkoperheet ry:n vuosikokouksessa 24.11.2018 järjestön puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 on valittu Heli Laurila Lempäälästä. Heli on 2010 syntyneiden kaksostyttöjen äiti. Heli Laurila on ollut Pirkanmaan alueyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana vuodesta 2011 lähtien ja Suomen Monikkoperheet ry:n hallituksessa vuodesta 2013.

Suomen Monikkoperheet ry painottaa ensi vuonna toiminnassaan monikkoperhevalmennuksen ja vapaaehtoistyön kehittämistä. Suomen Monikkoperheet ry:ssä on mukana kymmeniä vapaaehtoisia, joiden työ on erittäin tärkeää monikkoperheiden hyvinvoinnin kannalta.

-Vapaaehtoistyö ja monikkovalmennus ovat tärkeitä teemoja itselleni. Itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaa tuleva kaksivuotiskausi siinä mielessä, että siinä on paljon mielenkiintoisia tapahtumia. On tulossa kahdet isot vaalit: eduskuntavaalit ja maakuntavaalit. Sen lisäksi on tulossa Suomen Monikkoperheet ry:n 25-vuotisjuhlavuosi, Heli Laurila toteaa. Monikkoperhevalmennus käynnistyy Kotkassa ja Kajaanissa Monikkoperhevalmennus on kaksosia, kolmosia tai nelosia odottaville tarkoitettu valmennus, jota toteutetaan eri puolilla Suomea vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyöllä. Tulevana vuonna räätälöity monikkoperhevalmennus käynnistetään kahdella uudella paikkakunnalla (Kotka ja Kajaani) nykyisen viidentoista paikkakunnan lisäksi (Valmennuspaikkakunnat: http://www.suomenmonikkoperheet.fi/toiminta/monikkoperhevalmennus/ ) Valmentajien ja muiden alueilla toimivien vapaaehtoisten lisäksi Suomen Monikkoperheet ry:ssä työskentelee kymmeniä vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa tehdäkseen Monikkoperheet-lehteä tai toimiakseen silloin kun monikkoperheiden edunvalvonnassa tarvitaan aktiivista puuttumista epäkohtiin. Heille järjestö haluaa luoda selkeämmät toiminnan puitteet selkeyttämällä vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, tehtävänkuvia ja tavoitteita. Rahankeräyskampanja tulee Uuden puheenjohtajan johdolla käynnistetään myös ensimmäistä kertaa järjestön historiassa rahankeräysluvan alaista varainhankintaa monikkoperheiden hyväksi.

Poliisihallitus on myöntänyt luvan vuodelle 2019. Kampanjan etenemistä voi seurata www.suomenmonikkoperheet.fi -sivustolla ja Suomen Monikkoperheet ry -Facebook-sivulla. Vuoden 2019 puolella kerättäviä varoja käytetään kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden hyvinvointia edistävään työhön. Varoja tarvitaan heti esimerkiksi vahvemman tuen järjestämiseen vapaaehtoisille monikkoperhevalmentajille. Uudessa hallituksessa laaja edustus ympäri Suomen Suomen Monikkoperheet ry:n vuosikokouksessa 24.11. valittiin myös hallituksen kokoonpano seuraavalle vuodelle. Varsinaiset jäsenet 2019, Kesäläinen Katja, Turun Seudun Monikkoperheet ry (jatkava) 2019, Korhonen Maaria, Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry (jatkava) 2019, Lahti Heli, Helsingin Seudun Monikkoperheet ry (jatkava) 2019-2020, Hukka Heidi, Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry (valittiin nyt uudelle kaksivuotiskaudelle) 2019-2020, Nyyssönen Riku, Savon Monikkoperheet ry (valittiin nyt uudelle kaksivuotiskaudelle) 2019-2020, Puttonen Karita, Keski-Suomen Monikkoperheet ry (valittiin nyt uudelle kaksivuotiskaudelle) Varajäsenet 2019, Kiviranta-Kukkonen Sannamari, Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry (jatkava) 2019, Pousi-Hietala Jaana, Etelä-Karjalan Monikkoperheet ry (jatkava) 2019, Anttila Tuula, Kaakon Monikkoperheet ry (jatkava) 2019-2020, Karttunen Teija, Helsingin Seudun Monikkoperheet ry (uusi jäsen)

