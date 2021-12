Suomen parhaiden radiomainosten etsintä alkaa tänään Kaiku-kilpailussa

Kaiku-kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta. Tänään alkaneeseen kilpailuun voi ilmoittaa töitä, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 16.11.2020 – 31.12.2021. Kaikussa arvioidaan kategoriasta riippuen mainoksen luovaa ideaa, käsikirjoitusta, kokonaistuotantoa tai vastuullisuutta ja tehokkuutta. Parhaat radiomainokset palkitaan KaikuGaalassa keväällä 2022.

Yritysvastuu mukana nyt toista vuotta

Viime vuonna lanseeratussa Yritysvastuu-kategoriassa arvioidaan mainoksen vastuullisuutta eri näkökulmista. Arviointikriteereihin kuuluvat mm. se millä tavalla mainos tuo esille mainostajan vastuullista toimintatapaa, miten tavoitteisiin on päästy ja minkälaista yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa on tehty. Lisäksi huomioidaan se, kuinka rohkeasti yritys toiminnallaan ottaa kantaa vastuulliseen toimintaan tai ottaa vastuullisuuden huomioon viestinnässään.

Tämän vuoden kilpailussa on yhteensä kahdeksan kategoriaa:

Tuotteet: vuoden paras tuoteaiheinen radiomainos

Palvelut : vuoden paras palveluaiheinen radiomainos

Paikallinen : vuoden paras paikallinen radiomainos

Musa / jingle: vuoden paras musa/jingle-radiomainos

Yhteiskunnallinen : vuoden paras yhteiskunnallinen radiomainos

Yrityskuva : vuoden paras yrityskuvaa rakentava radiomainos

Yritysvastuu: vuoden paras yritysvastuullinen radiomainos

Teho: vuoden tehokkain mainoskampanja

”Radiomainonnan tekijä on paljon vartijana”

Alkaneen Kaiku-kilpailun tuomaristo muodostuu markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaisista. Jokaisella kategorialla on omat tuomarinsa ja päätuomarina toimii Omnipressin toimitusjohtaja Sari Mikkonen-Mannila. Sarin odotukset äänen voittokulun jatkumisesta ovat korkealla.

”Ääni elää nyt kukoistuskauttaan. Radio on mukana buumissa, jota podcastit, äänikirjat ja teknologian kehitys ovat siivittäneet”, Sari Mikkonen-Mannila sanoo ja jatkaa: ”Radion kuuntelu on siirtynyt autosta enemmän kotiin ja radion kanssa multitaskataan: kokataan, urheillaan ja tehdään työtä. Siksi radiomainonnan tekijä on paljon vartijana. Kuinka mennä jonkun kotiin häiritsemättä niin, että tapaamisesta jää hyvä mieli? Niin, että sanoma jää mieleen positiivisesti ja parhaassa tapauksessa luottokortti viuhuu samantien? Entisenä mainonnan suunnittelijana olen todella iloinen päästessäni keskustelemaan tuomaristojen kanssa vuoden 2021 tasosta ja näkemään, millaisia ideoita ja käsikirjoituksia Suomen parhaat ovat saaneet aikaan. Toivon, että löydämme tekijöiden joukosta niin uusia rohkeita mainostajia kuin tekijöitäkin.”





Kaiku-kilpailun tuomaristo:

Päätuomari:

Sari Mikkonen-Mannila, CEO, Omnipress

Yhteiskunnallinen, yrityskuva:

Eeva Hietalahti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Sydänliitto

Elina Bono, Head of Marketing B2B, Sanoma Media Finland

Riku Pousi, markkinointiammattilainen

Tomi Härmä, Strategy Director, SEK

Tuotteet, palvelut:

Sami Korjus, Copywriter, Folk Finland

Sini Teppola, Creative, hasan & partners

Yrjö Haavisto, Executive Producer, Orange Advertising

Musa/jingle, paikallinen:

Mari Nevala, äänituotantopäällikkö, Bauer Media

Teemu Järvinen, Copywriter, Dreamo

Tommi Solehmainen, Creative Director, Founder, Banana Split

Teho:

Elina Bono, Head of Marketing B2B, Sanoma Media Finland

Sari Mikkonen-Mannila, CEO, Omnipress

Tomi Härmä, Strategy Director, SEK

Yritysvastuu:

Mika Hyötyläinen, Vice President, Marketing Communications, Neste

Roland Carlsson, markkinointijohtaja, HIFK

Satu Laakso, Marketing Director, Berner

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista.

