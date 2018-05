Suomen Seniorihoiva Espoon kotihoidon valinnanvapauspilottiin

Espoon vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen hyväksyi tiistaina 22. toukokuuta 2018 Suomen Seniorihoivan Espoon kotihoidon valinnanvapauspilottiin palveluntuottajaksi.

”On hieno asia, että Espoo on lähtenyt proaktiivisesti pilotoimaan hallituksen kaavailemaa uutta lainsäädäntöä ja tarjoaa osalle Espoon asukkaista valinnanvapauden”, kertoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

Nyt alkavassa pilotissa on mukana Etelä-Tapiolan kotihoidon toiminta-alue. Tapiolan seutu on alueena Suomen Seniorihoivan perustajalle erityisen tärkeä ja lähellä sydäntä. ”Olen asunut Tapiolassa lähes koko aikuisikäni ja yrityksemme toimipiste sijaitsee Tapiolan keskustornissa, joten meille on kunnia-asia tarjota alueen ikäihmisille hoivaa ja huolenpitoa”, paljastaa Suominen.

Kotihoidon valinnanvapauspilotissa haetaan kokemuksia ja tuloksia muun muassa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät tilanteessa, jossa he voivat itse valita palveluntuottajan. Espoon kaupungin kotihoito on mukana yhtenä palveluntuottajana ikään kuin samalla viivalla yksityisen sektorin kanssa.

Suomen Seniorihoiva toimii jo Espoossa aktiivisesti säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajana. Tämän lisäksi yritys tuottaa pääkaupunkiseudulla avustus-, seuranpito- ja hoivapalveluita senioreille 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Yrityksen palvelukonsepti eroaa merkittävästi kunnallisesta puolesta. ”Periaatteenamme on, että asiakkaan luona käy aina sama hoitaja, jolloin voidaan varmistaa palvelun laatu ja katkeamaton hoitoketju”, kertoo Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin, joka on hoiva-alan konkari ja todellinen hoitotyön ammattilainen. Sundelin toimii myös Suomen Seniorihoivan terveydenhuollon palveluista vastaavana johtaja sekä yrityksen osakkaana.

Suomen Seniorihoiva on jo pidempään valmistautunut alkavaan pilottiin aktiivisella rekrytoinnilla. ”Toivotamme kaikki kiinnostuneet aktiiviset ja jo eläköityneet hoitotyön ammattilaiset tervetulleeksi yritykseemme”, kertoo Sundelin, joka käy läpi päivittäin uusia työhakemuksia.