Suomen Seniorihoiva suosittelee lisää panostuksia kotihoitoon

Suomen Seniorihoivalla ollaan seurattu viime päivien mediakeskustelua kaksijakoisin tunnelmin. Yhtiö suhtautuu hyvin vakavasti hoiva-alaa koskeviin laatu- ja turvallisuuspuutteisiin. Yhtiö haluaa kuitenkin muistuttaa, että nimenomaan kotihoitoa tekevät yritykset ovat eri asemassa hoivakotien kanssa. Alalla on lisäksi lukuisia eettisellä pohjalla toimivia yksityisiä yrityksiä, joissa henkilöstömitoitukset ovat kunnossa.

Suomen Seniorihoivalla ei ole hoivakoteja tai muita palveluasumisyksiköitä, vaan yhtiö tuottaa kiireetöntä kotihoitoa Uudellamaalla ja jatkossa myös muualla Suomessa. Asiakas voi halutessaan tilata Suomen Seniorihoivalta itselleen saman hoitajan vaikka koko päiväksi.

Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen kokee, että alan mediakeskustelu kritisoi turhaan kaikkia hoiva-alan yrityksiä ja antaa jopa virheellisen kuvan kotihoitoa tuottavista yrityksistä.

Suomisen mielestä hoivapalveluiden pääpainoa tulisi kohdistaa entistä enemmän kotihoitoon ja pieniin ja keskisuuriin palveluntuottajiin lisäämällä esimerkiksi palvelusetelien käyttöä. Se tulisi myös halvemmaksi yhteiskunnalle.

”Panostusta kotihoitoon tulisi ehdottomasti lisätä. Hoidon järjestäminen kotiin tulee paljon edullisemmaksi yhteiskunnalle ja uusi teknologia mahdollistaa turvallisen kotona asumisen. Myös kiireettömän kotihoidon saatavuudesta tulisi tiedottaa avoimemmin ikäihmisille ja heidän omaisilleen”, kertoo Suominen.

Suomen Seniorihoivan tuottamat kotihoidon palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti joka asiakkaalle. Näin voidaan varmistaa, että kukin asiakas saa juuri haluamansa määrän hoitoa ja hoivaa.

”Meidän konseptimme perustuu kiireettömään henkilökohtaiseen palveluun ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen, me emme ajattele joka asiassa vain rahaa”, kertoo Suominen.

Yhtiöllä on korkea asiakastyytyväisyys eikä laiminlyöntejä ole päässyt sattumaan. Suomen Seniorihoivan teettämän asiakaskyselyn perusteella yhtiön Net Promoter Score eli NPS-luku on 89 ja asteikolla 0-10 arvosanojen keskiarvo on 9,3.