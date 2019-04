Suomi nousi lehdistönvapauden kakkosmaaksi, kertoo World Press Freedom Index

Jaa

Suomi on noussut toiseksi Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) lehdistönvapausindeksissä. Ykkössijalla on kolmatta vuotta peräkkäin Norja. Vuoden 2019 indeksi osoittaa, että yleistilanne on lehdistönvapauden osalta hälyttävä: heikkenemistä on tapahtunut niin autoritäärisillä alueilla kuin perinteisesti turvallisessakin maissa. 180 maata käsittävässä indeksissä vain 16 maan tilannetta voidaan enää pitää hyvänä. Vihapuhe on muuttunut toimittajiin kohdistuvaksi väkivallaksi ja strategiseksi vaientamiseksi.

Pohjola erottuu sananvapauden kannalta parhaana alueena 18.4. julkaistussa Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) 2019 World Press Freedom -indeksissä. Länsi-Euroopassa tilanne on melko hyvä, Itä-Euroopassa pääosin ongelmallinen ja samaan kastiin on nyt ensi kertaa pudonnut myös Yhdysvallat. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Turkissa ja Bulgariassa sananvapauden asema on huono. Maailman pahimmat alueet erottuvat kartasta mustana. Kuva: RSF

Lehdistötiedote 17.4., embargo 18.4. klo 7:00 Suomen nousua selittää se, etteivät lehdistön- ja sananvapauteen vuosina 2016 ja 2017 liittyneet skandaalit ole toistuneet. Indeksin maakuvauksessa Suomea kuvataan ”Vapaan lehdistön maana”. Otsikko on lainaus Helsingin Sanomien kampanjasta, jolla presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin otettiin Suomessa vastaan toukokuussa 2018. Myös toimittaja Jessikka Aron vainoojien saamat ankarat tuomiot mainitaan kuvauksessa. Venäjä putosi jälleen yhden sijan alaspäin, ja on nyt sijalla 149. Kreml on vaikeuttanut median toimintaa pidättämällä toimittajia ja säätämällä uusia, sananvapautta kaventavia lakeja. Toimittajat ilman rajoja Suomi ry:n puheenjohtajan Jarmo Mäkelän mukaan ”uutena sensuurin välineenä voidaan mainita duuman hyväksymä laki, joka mahdollistaa nettiliikenteen siirtämisen pois ulkomaisilta palvelimilta”. Uhka lisääntyy myös Euroopassa Viime vuonna toimittajiin kohdistui vakavaa uhkaa myös perinteisesti turvalliseksi koetuilla alueilla, kuten Euroopassa ja Balkanilla. Esimerkiksi Ranskassa (sija 32.) toimittajat joutuivat keltaliivien mielenosoitusten yhteydessä tekemään työtään henkivartijoiden suojeluksessa. Monissa maissa journalisteja on pyritty hiljentämään myös oikeustoimilla. Ranskan ohella näin on tapahtunut Maltalla (sija 77.), Bulgariassa (sija 111.) ja Puolassa (sija 59.). Tällainen käytäntö on herättänyt huolta myös Suomessa, missä toimittaja Johanna Vehkoo tuomittiin ääriryhmään lukeutuvan valtuutetun kunnian loukkaamisesta. Tämä oikeustapaus ei kuitenkaan ehtinyt vaikuttaa vuoden 2019 indeksiin. Journalisteja ympäröi pelon ilmapiiri Presidentti Trumpin vihamielisyys toimittajia kohtaan on pudottanut Yhdysvallat kolme sijaa alaspäin, sijalle 48, ja maa on pudonnut indeksissä ensimmäistä kertaa ongelmamaiden ryhmään. Toimittajiin kohdistuu nyt enemmän tappouhkauksia kuin koskaan. Kesäkuussa 2018 ampuja tappoi Capital Gazetten uutishuoneessa neljä työntekijää. ”Demokratia on vaarassa, jos poliittisten kiistojen myötä syntyy sisällissotaa muistuttava ilmapiiri, jonka syntipukeiksi nostetaan toimittajat”, sanoo RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire. “Pelon kierteen pysäyttäminen on ensisijainen tavoite kaikille niille hyvää tarkoittaville ihmisille, jotka eivät ole valmiita luopumaan historiallisen kehityksen myötä saavutetuista vapauksista.” Lisäksi toimituksille tiedoksi: RSF:n (Reporters Sans Frontières) journalismi- ja teknologiaosaston päällikkö, toimittaja Elodie Vialle vierailee Suomessa 23.-25.4. Hän selostaa World Press Freedom Indexin taustoja Helsingissä koolla olevalle konferenssille ”Countering Disinformation: News Media & Legal Resilience”. Hän on myös median käytettävissä haastatteluja varten. Liitteenä RSF:n kansainvälinen tiedote (muokattu tiedote julkaistu 18.4. klo 7.08). Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Puheenjohtaja Jarmo Mäkelä, Toimittajat ilman rajoja Suomi ry, 040 844 2609 Tiedotusvastaavat Petri Tyynmaa, 046 521 7365, Nelli Tuominen, 045 139 1609 RSF:n journalismi- ja teknologiaosaston päällikkö Elodie Vialle, +331 44 83 84 68, evialle@rsf.org

Kuvat Pohjola erottuu sananvapauden kannalta parhaana alueena 18.4. julkaistussa Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) 2019 World Press Freedom -indeksissä. Länsi-Euroopassa tilanne on melko hyvä, Itä-Euroopassa pääosin ongelmallinen ja samaan kastiin on nyt ensi kertaa pudonnut myös Yhdysvallat. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Turkissa ja Bulgariassa sananvapauden asema on huono. Maailman pahimmat alueet erottuvat kartasta mustana. Kuva: RSF Lataa