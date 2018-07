Suosittuja sulosäveliä kesäilloissa – Linnanmäen maksuttomat yhteislauluillat vetävät väkeä

Linnanmäellä on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen pyörätuolivaunu Propelli-laitteeseen 26.6.2018 13:27 | Tiedote

Linnanmäellä on yli 40 laitetta, jotka soveltuvat niin suurempaa vauhdinhurmaa etsiville kuin tasaisemmastakin menosta nauttiville. Liikuntarajoitteisten henkilöiden on mahdollista päästä monen laitteen kyytiin tietyin rajoituksin, mutta nyt Linnanmäelle on saapunut laitevaunu, johon pääsee myös omalla pyörätuolilla.