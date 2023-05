Suositun Muuttolintujen kevät -sovelluksen kehittäminen sai Euroopan tiedeneuvoston rahoituksen

Suomen Akatemialta rahoitusta neljälle Jyväskylän yliopiston tutkijalle 5.5.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt akatemiatutkijan rahoituksen neljälle Jyväskylän yliopiston tutkijalle. Rahoitusta myönnettiin matemaattis-luonnontieteelliseen, liikuntatieteelliseen ja informaatioteknologian tiedekuntaan. Rahoituskausi on 1.9.2023-31.8.2027. Kaikkiaan BTY-toimikunta osoitti yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa 44 uuden akatemiatutkijan rahoitukseen. Keskimääräinen myöntösumma nelivuotisille hankkeille on 670 000 euroa.