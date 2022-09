Suuren rahan veriset jäljet

Helmikuussa1933 natsit järjestivät tilaisuuden, johon oli kutsuttu Saksan vaikutusvaltaisimmat teollisuuspohatat. Heitä pyydettiin lähtemään mukaan edistämään kansallissosialistien pyrkimyksiä. Kansallissosialistit tarvitsivat rahaa, pohatat hyviä sopimuksia vallanpitäjien kanssa.

Tänään monet näistä teollisuussuvuista edustavat maailmanlaajuisia brändejä, kuten BMW, Mercedes-Benz, Porsche ja Dr. Oetker.

Kirja paljastaa miten saksalaiset teollisuusdynastiat keräsivät käsittämättömiä omaisuuksia avustamalla natsi-Saksan hirmuteoissa. Ne kaappasivat juutalaisten yrityksiä, käyttivät orjatyövoimaa ja varustivat Hitlerin armeijaa samalla, kun Eurooppa paloi heidän ympärillään.

De Jongin selvittää myös sodanjälkeistä länsiliittoutuneiden miehitysalueilla käymää denatsifiointiprosessia, jossa monia natsien myötäilijöitä käsiteltiin poliittisista ja taloudellisista syistä hellävaraisemmin, kuin he olisivat ansainneet.

David De Jong on hollantilainen taloustoimittaja, joka kirjoittaa mm. Bloomberg Businessweek, The Wall Street Journal ja The Dutch Financial Daily -lehtiin. De Jong asuu nykyisin Tel Avivissa.