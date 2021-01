Suurteholaturi ja pikalaturi palvelevat sähköautoilijoita Oulun Kaakkurin McDonald’silla

Kaakkurin McDonald’silla voi nyt ladata sähköautonsa samalla kun ruokailee ravintolassa.

Kaakkurin McDonald’sin parkkipaikalla on nyt Rechargen suurteholatauslaite. Latauslaitteen maksimiteho on 225 kW, ja se on varustettu kahdella CCS-latauspisteellä. Lisäksi tarjolla on myös 50 kW:n pikalaturi, jossa on CCS- ja CHAdeMO-liittimet. Tyypillinen latausaika suurteholaturilla on 15–20 minuuttia, joten sähköauton lataus onnistuu helposti ruokailun aikana. Latauksen voi käynnistää Fortum Charge & Drive- tai Plugsurfing-sovelluksilla ja RFID-tunnisteella sekä jäsenyysvapaasti tekstiviestillä tai QR-koodia käyttämällä.

”Suurteholaturit ovat vielä suhteellisen harvinaisia Suomessa, ja olemme iloisia, että pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme tälläkin tavoin. Kaakkurissa laturit on sijoitettu siten, että auton lataus onnistuu niissä myös esimerkiksi peräkärryä irrottamatta. Tämä on sähköautoilijoiden usein esittämä toivomus”, sanoo McDonald’s-yrittäjä Ari Taivalsaari.

Taivalsaari omistaa useita McDonald’s-ravintoloita, ja niistä Kempeleen ja Jyväskylän Tourulan McDonald’s-ravintoloissa on jo käytössä suurteholaturit.

”Saamme pian 225kW-tehoisen laturin myös Lahden Launeen ravintolan yhteyteen”, Taivalsaari sanoo.

Mainittujen ravintoloiden lisäksi sähköautojen latauspisteitä löytyy Ala-Tikkurilan, Kaukajärven, Kauniaistentien, Kivikon, Mikkelin, Pirkkalan, Pukinmäen, Tammiston, Suomenojan ja Variston McDonald’s-ravintoloiden yhteydestä. Latauspisteet ovat yksi esimerkki McDonald’sin vastuullisuusteoista, joista se viestii parhaillaan yhdemmäisyys-kampanjassaan.