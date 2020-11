Suurteholaturi palvelee sähköautoilijoita Graanin McDonald’silla Mikkelissä

Mikkelin McDonald’silla voi nyt ladata sähköautonsa samalla kun ruokailee ravintolassa.

Graanin McDonald’sin parkkipaikalla Mikkelissä on nyt Rechargen suurteholatauslaite. Latauslaitteen maksimiteho on 225 kW, ja se on varustettu kahdella CCS-latauspisteellä. Latauslaitteella on mahdollista ladata kahta autoa samanaikaisesti. Tyypillinen latausaika suurteholaturilla on 15–20 minuuttia, joten sähköauton lataus onnistuu helposti ruokailun aikana. Latauksen voi käynnistää Fortum Charge & Drive- tai Plugsurfing-sovelluksilla ja RFID-tunnisteella sekä jäsenyysvapaasti tekstiviestillä tai QR-koodia käyttämällä.

”Suurteholaturit ovat vielä suhteellisen harvinaisia Suomessa, ja tietojemme mukaan kyseessä on ensimmäinen laatuaan Mikkelissä. Olemme iloisia, että pystymme nyt palvelemaan sekä paikallisia asiakkaitamme että esimerkiksi Mikkelin kautta pohjoiseen vapaa-aikaa viettämään matkaavia tälläkin tavoin”, sanoo McDonald’s-yrittäjä Hannu Summanen.

Mikkelin lisäksi sähköautojen latauspisteitä löytyy Ala-Tikkurilan, Kempeleen, Kivikon, Pirkkalan, Pukinmäen, Tammiston, Tourulan, Suomenojan ja Variston McDonald’s-ravintoloiden yhteydestä. Latauspisteet ovat yksi esimerkki McDonald’sin vastuullisuusteoista, joista se viestii parhaillaan yhdemmäisyys-kampanjassaan.

Lisätietoja:



McDonald’s-yrittäjä Hannu Summanen, puh. +358 40 579 4377, hannu.summanen (at) fi.mcd.com

McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhänen, puh. +358 40 501 7179, heli.ryhanen (at) fi.mcd.com

Maajohtaja Sami Saarilahti, puh. +358 40 757 2880, sami.saarilahti (at) rechargeinfra.com