Syksyn messuille startataan turvallisuus edellä

Syksyn messutapahtumat pääsevät alkuun myös Turun Messukeskuksessa. Puolen vuoden tauon jälkeen ensimmäiset messut järjestetään 12.-13.9. tarkkoja turvallisuusohjeita noudattaen. Koronapandemian vuoksi tapahtuma-alalla on jouduttu mm. siirtämään tapahtumia sekä yhdistämään. Nyt syyskuun puolivälissä järjestettävät Osaava Nainen ja Turun Taide- ja Antiikkimessut on yksi näistä tapahtumayhdistelmistä. Kokonaisuuteen on osallistumassa ilahduttavasti yhteensä 150 näytteilleasettajaa.

–Turun Taide- ja Antiikkimessuista on tulossa lähes samanlainen kuin mitä se olisi ollut keväälläkin. Muutamia peruutuksia on tullut lähinnä ulkolaisilta näytteilleasettajilta, kokonaisuudesta vastaava projektijohtaja Tiina Heiskari sanoo. Osaava Nainen -tapahtumassa siirrytään täksi vuodeksi hetkellisesti kaksipäiväisyyteen. Perinteinen työelämä- ja senioripainotteinen perjantai jää olosuhteiden vuoksi tällä kertaa pois: – Olemme iloisia siitä, että pystymme näillä mittavilla poikkeusjärjestelyillä toteuttamaan sekä kävijöille että yrityksille turvallisen ja tutun tavan kohtaamiseen, kuvailee projektijohtaja Krista Ahonen. Tehostetut hygieniaohjeet, turvavälit ja väljennetyt ratkaisut ovat osa messuarkea tulevana syksynä. Turun Messukeskus toteuttaa tapahtuman tarkkojen terveysturvallisuuteen liittyen ohjeiden mukaan. Näissä ohjeissa ovat pohjana aluehallintoviraston määräykset sekä Messu- ja Tapahtumajärjestäjät ry:n itsensä laatimat turvaohjeet. Tapahtuman turvallisuusohjeet: https://www.turunmessukeskus.fi/turvallisuusohjeistus/

