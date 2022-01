Syövän hoitopolku tehostuu digitalisoinnin ja yhteistyön avulla – Varian ja Siemens Healthineers kumppanuussopimukseen Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa

Siemens Healthineers

Siemens Healthineers pioneers breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Johtavana terveysteknologian yrityksenä Siemens Healthineers alueellisine yhtiöineen kehittää tuote- ja palveluvalikoimaansa tekoälytuetuilla sovelluksilla ja digitaalisilla ratkaisuilla, jotka ovat merkittäviä seuraavan sukupolven terveysteknologiassa. Nämä uudet sovellukset vahvistavat yrityksen perustaa in vitro ja in vivo -diagnostiikassa, kuvaohjatuissa terapialaitteissa ja innovatiivisessa syövänhoidossa. Siemens Healthineers tarjoaa myös valikoiman palveluita ja ratkaisuja, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon toimijoiden kykyä tarjota korkealaatuista ja tehokasta hoitoa. Tilikaudella 2021 liikevaihtomme oli 18,0 miljardia euroa ja oikaistu liiketulos 3,1 miljardia euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Erlangenissa Saksassa ja meillä on maailmanlaajuisesti noin 66 000 työntekijää. Lisätietoja: www.siemens-healthineers.com

Varian

Varianin tavoitteena on maailma, jossa syöpää ei tarvitse enää pelätä. Yli 70 vuoden ajan olemme kehittäneet, rakentaneet ja toimittaneet innovatiivisia ratkaisuja syövänhoitoon. Ratkaisujen avulla olemme auttaneet sairaanhoidoissa toimivia yhteistyökumppaneitamme hoitamaan miljoonia potilaita ympäri maailman. Käytämme tekoälyä, koneoppimista ja tiedon analysoinnin menetelmiä älykkään syövänhoidon tukena. Jokaiselle 11 000 työntekijällemme sekä potilas että häntä hoitava kumppanimme ovat aina ne tärkeimmät. Varian on osa Siemens Healthineersiä ja se toimii yli 70 maassa. Lisätietoja: http://www.varian.com/

Varian Finland

Varian Finland on merkittävä ohjelmistoalan toimija Suomessa. Meillä työskentelee noin 300 huippuasiantuntijaa, joista suurin osa kehittää sädehoito-ohjelmistoja, syöpähoidon hallintaa sekä pilvipalveluita. Varian Finland sai alkunsa vuonna 1980 perustetusta Dosetek Oy:stä, josta tuli Varianin tytäryhtiö vuonna 1993. Nykyisin Varianin korkealaatuisia sädehoidon suunnittelujärjestelmiä kehitetään Suomessa. Vuonna 2018 täydensimme syöpähoitoratkaisujemme tarjontaa pilvipohjaisella mobiilisovelluksella, kun suomalaisesta terveysteknologian kehittäjästä Noona Healthcaresta tuli osa Varian Medical Systemsiä. Markkinaosuutemme Suomessa myytävistä sädehoitolaitteista on 85 prosenttia. Lisätietoja: https://www.varian.com/fi/about-varian/varian-finland