Talokaupoissa arvioidaan katon käyttöikä

Nesco-tuotteet saavat Vesivek-brändin 15.3.2022 16:05:00 EET | Tiedote

Vuodesta 1981 saakka Nesco Oy on valmistanut Suomessa sadevesi- ja kattoturvatuotteita. Sen liiketoiminta palvelee laajasti erilaisia rakentamisen ammattilaisia. Vesivek-konserni on omistanut Nescon jo vuodesta 2016, siksi on luonnollista, että Nesco ryhtyy käyttämään Vesivek-brändiä ja sen nimi muuttuu Vesivek Tuotteet Oy:ksi 4.huhtikuuta 2022.