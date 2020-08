Talousneuvolasta saa tukea raha-asioiden hoitamiseen – uusi palvelu avataan 14.8.2020

Espoolaisessa päiväkodissa ja hoivapalveluyrityksessä koronavirusaltistumisia 7.8.2020 11:08:36 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu uusia koronavirustartuntoja. Yksi tartunnan saaneista on ollut Espoossa sijaitsevan päiväkodin tiloissa. Toinen sairastunut henkilö on työskennellyt Espoolle kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä. Tapaukset eivät liity toisiinsa.