Tammen kevään 2020 kirjat on julkistettu

Tammen monipuoliselta kevätlistalta löytyvä suosikkitubettajien Elinan ja Sofian kirja osoittaa, että kaikki on mahdollista. Paula Norosen ensimmäisessä aikuistenromaanissa supersuosittu radiohahmo Tarja Kulho tekee paluun. Keltaisen kirjaston ehdoton kärki on maailmalla ilmiöksi noussut Ta-Nehisi Coates. Tietokirjoissa puhuttaa ruotsalaissensaatio Ankeriaan testamentti.

Tutustu Tammen kevään katalogiin tästä linkistä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_kevat_2020

Kotimainen kaunokirjallisuus

Useista suosituista lastenkirjasarjoistaan tunnettu Paula Noronen debytoi aikuistenkirjailijana. Romaanissa Tarja Kulho – Räkkärimarketin kassa Radiomafiasta tuttu sketsihahmo kommentoi elämänmenoa korsolaismarketin kassalta. Historiallisen viihteen ystäville tarjolla on komea kattaus: Kristiina Vuoren Neitsytkruunu kertoo ajasta, jolloin nainen oli miehen omaisuutta, Pirjo Tuomisen rakastetun hahmon Rosa Örnin tarina saa jatkoa romaanissa Vallasrouva, ja Kaari Utrion toivottu uusintapainos Vehkalahden neidot kertoo ritariajan Suomesta. Esikoisromaaneita julkaistaan keväällä kolme: Elokuvaohjaaja Saara Cantellin Kesken jääneet hetket kertoo elämästä menetysten jälkeen ja mediataiteilija Hanna Arvelan Tukholma-syndrooma on raadollinen kertomus suuren tavaratalon markkinointiosastosta. Rikosylikonstaapeli Niko Rantsin Sinun puolestasi vuodatettu avaa komeasti uuden dekkarisarjan, joka pureutuu murhatutkinnan kovaan ytimeen. Essi Kummun Loiste kertoo kahden naisen vaikeasta rakkaudesta ja Veera Vaahteran eli Pauliina Vanhatalon Vedet silmissä menetyksen kokevasta stand up -koomikosta. Patricia G. Bertényi jatkaa kansainvälisen tason jännityssarjaansa teoksella Varjojen saari, ja Pauliina Susi sijoittaa romaaninsa Pulssi Lapin hyisille tuntureille. Markku Ropposen Kuhala ja salaiset seuralaiset jatkaa humoristista jännityssarjaa. Mirva Saukkolan Silkkiä, safiireja ja salaisuuksia on seikkailuromaani antiikin, muodin ja matkailun maailmasta. Kristiina Wallinin runoteos Meduusameri on kiehtova matka muistiin ja sisaruuteen.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Suomennetussa kaunokirjallisuudessa on keväällä runsas kattaus rikoskirjallisuutta sekä odotettuja kaunokirjallisia helmiä. Australialaisen Jane Harperin Luonnonvoimat jatkaa Aaron Falk -sarjaa. Uuteen huippusuosioon nousseelta Stephen Kingiltä ilmestyy peräti kaksi kirjaa: Laitos, vetävä tarina yliluonnollisia kykyjä omaavista lapsista ja Keveys, Castle Rockiin sijoittuva pienoisromaani. Maria Adolfssonin suuren suosion saavuttanut Doggerland-sarja jatkuu kirjoilla Myrskyvaroitus ja Meren ja pirun välissä. Vähemmän veristen dekkareiden ystäville on tarjolla Elly Griffithsin Aavekentät ja Ninni Schulmanin Älä kerro kenellekään. Netflix-hitti You ilmestyy nyt Caroline Kepnesin trillereinä Sinä ja Tosirakkaus. Håkan Nesserin lukijoiden odottama kohtaaminen toteutuu, kun Vasenkätisten seurassa tapaavat legendaariset komisariot Van Veeteren ja Barbarotti. Nicolas Barreaun Pienten ihmeiden kahvila ja Erich Segalin Love Storyn uusintapainos vastaavat romantiikan nälkään. André Acimanin Kutsu minua nimelläsi -romaanista tuttujen Elion ja Oliverin tarina saa jatkoa, kun Etsi minut ilmestyy maaliskuussa. Keltaisen kirjaston uusi nimi on Ta-Nehisi Coates, jonka maaginen Vesitanssija nostaa hänet suurten amerikkalaisten kertojien joukkoon. Elizabeth Stroutin kitkerä eläkkeellä oleva opettaja Olive Kitteridge on suomalaisille tuttu HBO:n laatusarjasta ja ihastuttaa nyt samannimisessä romaanissa. Jenny Erpenbeckin Päivien loppu luotaa Euroopan historiaa viimeisen sadan vuoden ajalta.

Tietokirjallisuus

Kevään tietokirjatapaus Suomessa ja maailmalla on Patrik Svenssonin Ankeriaan testamentti, syvällinen tarina isästä, pojasta ja heidät yhdistäneestä maailman arvoituksellisimmasta kalasta. Hyvää elämää tutkivat Merete Mazzarellan Emmekö voisi elää sovussa? sekä Päivi ja Santeri Kanniston Hyvän elämän opas – Elämäntaidon helmiä eri puolilta maailmaa. Tara Koivukoski kertoo harvinaisen avoimesti kokemuksistaan naisena bikereiden maailmassa teoksessaan Rikottu enkeli. Jouni Rannan ja Marko Erolan Mieletön vilppi paljastaa tositarinoita suuresta taidehuijauksesta. Suosikkinäyttelijät Kari Hietalahti ja Tommi Korpela opastavat intohimonsa pariin kirjassa Perhokalastuksen jäljillä – Incredible Fly Fishing with Hissu & Tommi. Johanna Harkkilan ja Ari Virtasen Matkani futaajaksi on junioreille suunnattu jalkapallokirja, jossa suomalaiset huippupelaajat kertovat tarinansa. Lisäksi ilmestyvät Tom Phillipsin Totuus – Paskapuheen lyhyt historia, Tuula Niemisen Juorutoimittajan päiväkirjasta, Leena Ahtola-Moorhousen Fabergé ja minä – Ulla Tillander-Godenhielmin elämä ja Sirkka-Liisa Rannan Suomalainen teekirja. Hyvinvointia edistävät Anna Saivosalmen treenikirja Vartti riittää, Anette Palssan Rauhoita stressivatsa ja Kaisa Jaakkolan Palaudu & vahvistu tehtäväkirja. Tietokirjalistalla ovat myös bestseller Ruotsista, Frida Ramstedtin Tyylikäs koti – Sisustamisen käsikirja sekä Harri Ahosen ja Aada Ala-Talan Pyhän Olavin retkeilyreitit.

Lasten- ja nuortenkirjat

Muumit viettävät 75-vuotisjuhlavuottaan, ja Tammi on mukana Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön Meidän meri -kampanjassa, jolla kerätään varoja Itämeren suojeluun. Muumipeikko majakkasaarella on oivaltava retki meriluontoon. Lisäksi ilmestyvät upeasti kuvitettu Muumipeikko ja lohikäärme, animaatiosarjaan pohjautuva Muumilaakso – Seikkailujen puuhakirja sekä katselukirja Muumi ja Pikku Myy – Vuodenajat. Riikka Jäntin Pikku hiiren hellekesä jatkaa ulkomaillakin rakastettua sarjaa, Anja Portinin ja Georgi Eremenkon Tumppu ja kellotornin arvoitus ja Anna Milbournen En (hirveästi) pelkää pimeää kuvaavat herkästi pienten lasten elämää. Lisäksi ilmestyvät Petra Bartikovan kurkistuskirja Mehiläispesä, Sven Nordqvistin Viiru osaa, Richard Scarryn aiemmin julkaisemattomilla tarinoilla täydennetty klassikko Hauska, hauska maailma, Ville Hytösen ja Matti Pikkujämsän Hipinäaasin kaverit ja Anna Holmström-Degermanin ja Christel Rönnsin Doris ja koiranvirka. Suomen suosituimmat lapsitubettajat julkaisevat kirjansa Elina ja Sofia, Kaikki on mahdollista! Kirjan kuvittaa niin ikään tubettajana tunnetuksi tullut Nelli Orell. Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen nähdään valkokankaalla Lenka Hellstedtin ohjaamassa elokuvassa, ja kirjasta tulee uusintapainos leffakannella. Jo syksyn puolella ilmestyi Barbara Cantinin suloisesta zombietytöstä kertova Mortina – Kuoliaaksinaurattava juttu, ja sarja saa nyt jatkoa, kun Mortina ja ällöttävä serkku ilmestyy. Kevään kotimaisia uutuuksia ovat Hannu Mäkelän Herra Huu ja Unen valtakunta sekä Riina Katajavuoren kirjoittama ja Jenny Lucanderin kuvittama Kaksi kotia, joka kuvaa vanhempien eroa lapsen silmin. Lasten tietokirjoissa Pasi Lönnin ja Jussi Kaakisen Paloasema esittelee nykyaikaista pelastustoimintaa paloautoista drooneihin ja Kysy ja kurkista! Hyvä vai paha muovi -luukkukirja tutustuttaa ajankohtaiseen aiheeseen.

Tammen tutut suosikkisarjat jatkuvat: Paula Norosen kirjoittama ja Terese Bastin kuvittama Supermarsu ja Rosvo-Rasvis, Paula Norosen ja Kati Närhin Yökoulu ja hirveä hammaskeiju, Riina ja Sami Kaarlan Pet Agents 3: Kadonnut kenttä, Timo Parvelan kirjoittama ja Mervi Lindmanin kuvittama Ella ja kaverit hiiohoi!, Timo Parvelan kirjoittama ja Pasi Pitkäsen kuvittama Pate ja savannin sankarit, Tuutikki Tolosen kirjoittama ja Pasi Pitkäsen kuvittama Mörköviesti sekä Henna Helmi Heinosen kääntökirja Älä luovuta, Miisa!/Entä sitten, Miisa? ilmestyvät kaikki kevään aikana. Esikoiskirjailija Kaisa Paaston Anni Kaverinkesyttäjä on Mari Ahokoivun kuvittama alakoululaisten kirja kaveruudesta.

Myös ulkomaiset suosikkisarjat jatkuvat: Martin Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimisto selvittää Rakkausarvoituksen ja kesäksi ilmestyy Lasse-Maijan kirjakesäloma. Huumorillaan ilahduttavat Dav Pilkeyn Koiramies ja kaksi kissanpentua sekä David Walliamsin Keskiyön jengi. Listalle kuuluvat myös hevoskirjat, Linn Hallbergin Sinttu, nyt kilpaillaan ja Eppu, pieni sankari sekä uusi tulokas, suosittuun Star Stable -peliin liittyvä Sielunratsastajat-sarja ja sen ensimmäinen osa Tähtihevosten kutsu.

Nuortenkirjoissa Tammi on edelläkävijä Veera Ojolan chatfiktiolla Pientä säätöä, joka mullistaa käsityksen e-kirjoista. Lisäksi ilmestyvät Anders Vacklinin ja Aki Parhamaan Sensored Reality -sarjan päätösosa Replica ja Elina Rouhiaisen Väki-sarjan kolmas osa Unienpunoja sekä Salla Simukan hätkähdyttävä YA-romaani Lukitut.

Lisäksi Tammen Disney-kirjojen valikoima laajenee ja sisältää katselukirjoja, kuvakirjoja, lastenromaaneja, nuortenromaaneja, elokuvakirjoja ja innovatiivisia teemapaketteja.