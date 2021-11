Tammi alkaa kustantaa arvostettuja National Geographic -kirjoja Suomessa

Luotettavan tiedon tarve on suuri, ja se näkyy nyt myös tietokirjojen kysynnässä. Tammi vastaa lukijoiden tarpeeseen aloittamalla kirjojen julkaisemisen tunnetun ja luotettavan National Geographic -brändin alla. Vuoden 2022 alussa käynnistyy ensi kertaa Suomessa National Geographic -kirjojen monipuolinen kustannusohjelma, jossa tiedettä ja historiaa lähestytään tietokirjojen lisäksi myös fiktion keinoin.

“Olemme valtavan innoissamme siitä, kuinka kaikki National Geographicin uskomattomat tarinat ja kuvat heräävät eloon kirjoina sen lisäksi että ovat katsottavissa elokuvina ja sarjoina TV-kanavalla ja Disney+:lla. Tammi on yksi luotettavimpia kumppaneitamme, ja olen varma, että he käyttävät loistavasti hyödyksi tämän mahdollisuuden ruokkia tiedonjanoa, tarjota inspiraatiota ja innostaa kaiken ikäisiä lukijoita”, sanoo Hans van Rijn, the Walt Disney Companyn Pohjoismaiden ja Baltian maajohtaja.

Tammi julkaisee lukemaan opettelevien ja tiedonhaluisten lasten Luen itse -sarjaa, jonka kirjat ilmestyvät kolmessa eri vaativuustasossa. Ensimmäisen vuoden teemoja ovat dinosaurukset, planeetat, hevoset, vesi, muumiot ja ponit. Todelliset taitajat -sarjan avaa tietokirja jalkapallosta. Kreikan myytit tulevat hauskalla tavalla tutuiksi löytöeläinkeskukseen sijoittuvassa fiktiivisessä Zeus Mahtava -sarjassa ja Explorer Academy -sarja vie mysteereiden, tieteen ja tekniikan täyttämään maailmaan, jossa salaisen akatemian oppilaat joutuvat keskelle maailmanlaajuista tehtävää. Loppuvuodesta ilmestyy aikuislukijoille suunnattu kattava ja kaunis kirja Pohjois-Euroopan kansallispuistoista.

”National Geographic on tehnyt jo 134 vuotta tärkeää ja näkyvää työtä ihmiskunnan tiedon lisäämiseksi maailmasta. On valtavan suuri kunnia, että Tammi on julkaisemiensa kirjojen myötä nyt osa tätä rohkeaa ja uteliasta luotettavan tiedon yhteisöä”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.