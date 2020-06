Tammi julkaisee painija Petra Ollin urheilijaelämäkerran

Suosikkitubettajat Elina ja Sofia julkaisevat perjantaina kirjan 13.5.2020 12:13:22 EEST | Tiedote

Suomen suosituimmat lapsitubettajat Elina ja Sofia julkaisevat 15.5. kirjan Elina ja Sofia - Kaikki on mahdollista! Kirjan kustantaa Tammi. 12- ja 9-vuotiaiden siskosten YouTube-kanavalla on huikeat 99 000 tilaajaa ja Instagramissa heillä on yli 22 000 seuraajaa. Tyttöjen kauppakeskustapahtumat ovat saaneet paikalle tuhansia nuoria faneja. Kirjassa tytöt haluavat positiiviseen tapaansa kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria hyväksymään itsensä ja tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan. Kirjan valokuvia ja kuvitusta on ollut tekemässä kolmas nuori tubetähti, 19-vuotias Nelli Orell.