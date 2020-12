Tamperelainen taloyhtiö säästi vuodessa 40 000 euroa energiakuluissa 

Pirkanmaalainen taloyhtiö teki energiaremontin ja säästi vuodessa huikean summan. Osasyynä oli uusi maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton hybrijärjestelmä.

Pirkanmaalaiseen As. Oy. Peltolammin Veteraanitaloon oli tulossa iso tontin vuokrakorotus. Suurehko 72 huoneiston vuonna 1968 rakennettu taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla. Vuosivuokra oli noin 15 000 euroa. Lämmityskulutkin olivat mittavat, vuodessa noin 61 000 euroa. Edessä oli asuinkustannusten suuri nousu tai uusi mahdollisuus energiaremontin myötä.

Tarvittiin lisää säästöä

Taloyhtiöön oli tehty lämmitysenergiaa pienentäviä remontteja jo 2014, jolloin oli uusittu ikkunat ja parvekkeiden ovet. Oli myös tehty hormien nuohous ja ilmamäärien säätö sekä asennettu uudet termostaatit pattereihin putkiremontin yhteydessä. Nämä toimenpiteet auttoivat jonkin verran kulurakenteessa, mutta tarvittiin lisätoimenpiteitä.

Vuonna 2018 Lamit Oy astui kuvaan mukaan. Se teki As. Oy. Peltolammin Veteraanitalolle lämpöselvityksen. Projektin johdosta vastasi kokenut energiasiantuntija projektipäällikkö Jukka Kinnunen.

- Ensimmäiseksi tehtiin energiakartoitus, joka antaa selkeät askelmerkit energiaremontin tekoon, sanoo Kinnunen.

Lamit hallinnoi eli otti vastuun koko Veteraanitalon energiaremontista. Se vastasi projektinjohdosta, mikä tarkoittaa käytännössä: lämpöselvityksen tekoa, kilpailutusta, sopimusten laadintaa, urakan valvontaa ja seurantaa.

Suomen Ekolämpö Oy valikoitui energiaremontin toteuttajaksi, koska sillä oli kokemusta suurista urakointikohteista. Energiasäästön toteutuminen vaati urakoitsijalta paljon. Täytyy tuntea oikeanlaiset toteutusmenetelmät.

- Valitettavan usein halutut säästöt jäävät saavuttamatta kokemuksen puutteen vuoksi.

Olemme asentaneet NIBE-maalämpöpumppujärjestelmiä jo 12 vuoden ajan. Meillä on maahantuojan koulutus hommaan, toteaa toimitusjohtaja Mikko Väyrynen Suomen Ekolämpö Oy:stä.

Huikeat säästöt

- As. Oy Peltolammin Veteraanitaloissa päätettiin luopua kaukolämmöstä ja asentaa maalämpö. Paikallinen energiayhtiö suhtautui suopeasti ekotekoon, mikä ei aina välttämättä ole niin. Uusiutuva energia, joksi maalämpö luetaan, pienentää lämpöyhtiöiden verkkoinvestointeja, joten myötämielinen suhtautuminen energiaremonttiin on ymmärrettävä, selvittää tekninen isännöitsijä Petri Salmijärvi Tampereen KV-Isännöinti Oy:stä.

- Pelkällä poistoilman talteenotolla saavutettiin 40 prosentin säästö lämmityskuluissa. Kun siihen lisättiin vielä maalämpö, säästöä saavutettiin jo 60 prosenttia. Näillä toimenpiteillä huoneistokohtaiset energiakustannukset ovat keskimäärin alle 30 euroa kuukaudessa per huoneisto, sanoo Lamitin Kinnunen.

Hän täsmentää, että ennen energiaremonttia As. Oy Peltolammin veteraanitalossa energiakulut olivat noin 61 000 euroa. Energiaremontin jälkeen noin 22 000 euroa. Säästöä on syntynyt vuositasolla noin 40 000 euroa.

Uusi hybridijärjestelmä

Maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton toisiaan tukeva hybridijärjestelmä on erittäin suuressa roolissa lämmitysenergian säästöjen saavuttamiseksi. Pelkkä poistoilman lämmöntalteenotto ei yksinään riitä kattamaan kaikkea tarvittavaa lämpöenergiaa. Suurin säästö saavutetaan niiden yhteensopivuudella. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ensin hyödynnetään lämpöisen poistoilman energia. Sen jälkeen lämmitystä täydennetään maalämmöllä.

Jos energiaa tulee enemmän kuin sitä käytetään, kuten kesällä monesti tapahtuu, se voidaan varastoida maan uumeniin. Varastoitu energia otetaan maasta, kun sitä tarvitaan.

- Ilmaista energiaa lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen saadaan maasta ja poistoilmasta noin 70 prosenttia, ilmoittaa Kinnunen.

Energia-asiantuntija Kinnunen tarkkailee kuukausittain taloyhtiön energiankulutusta. Sitä hienosäädetään jatkuvasti, jolloin saavutetaan lisää säästöä. Tähän mennessä energiansäästö on ollut huikea. Keväällä 2021 taloyhtiöön on tulossa aurinkosähköjärjestelmä.

Energiaremontin kulut olivat kohtuulliset, yhteensä reilut 400 000 euroa. Lamit, joka piti langat käsissään alusta loppuun asti, veloitti työstä noin 9.5% kokonaiskustannuksista. Kokonaisinvestoinnin takaisinmaksuaika noin 11 vuotta.

Paikallisuus ratkaisi

- Noin kolme vuotta sitten taloyhtiön hallituksessa ryhdyttiin miettimään energiaremonttia, joka tarkoitti maalämmön ja poistoilman hyödyntämistä sekä aurinkoenergian käyttöönottoa. Kävimme tutustumassa erääseen taloyhtiöön, jossa oli aiheeseen liittyvää omaa osaamista. Oivalsimme hyvin nopeasti, että hankimme ammattitaitoisen energiakonsultin vetämään projektia, selvittää As. Oy Peltolammin Veteraanitalon hallituksen puheenjohtaja Juha Eerola.

- Ryhdyimme kilpailuttamaan energiakonsulttia. Lamitin Jukka Kinnunen vei voiton, koska hänen asemapaikkansa on Tampere. Halusimme, että asiantuntija on paikallinen ja helposti saavutettavissa tarpeen mukaan. Muutenkin Kinnunen tuntui sopivalta, koska hän on huippuammattilainen, avoin ja herätti luottamusta heti ensi silmäyksellä.

Pirkanmaalaisen taloyhtiön valinta oli täydellinen, sillä ongelmia ei ole ilmaantunut ollenkaan.

- Ei ole ollut edes haasteita. Ei viivästymisiä, eikä tiedotuksessakaan puutteita. Aikataulut joka asiassa ovat pitäneet, hehkuttaa Eerola.

- Eikä siinä vielä kaikki, lisää säästöjä on odotettavissa, sillä aurinkosähköjärjestelmä saadaan keväällä 2021. Niihin on haettu ARA:n energia-avustusta. Haluamme olla edistyksellinen aikaansa seuraava taloyhtiö, lisää Eerola.

Faktat taloyhtiöstä

As. Oy. Peltolammin Veteraanitalo Tampereella Peltolammin kaupunginosassa.

Rakennusvuosi 1968

Vuokratontti 60 vuoden vuokrasopimuksella.

72 asuinhuoneistoa

Pinta-ala 4080 m2

Rakennustapa: betonielementti

Ennen kaukolämpö ja nyt maalämpö/poistoilman lämmöntalteenotto

Avaimet käteen puolueettomasti

- Lamitin tekemät energiaremontit toteutetaan "avaimet käteen" -periaatteella.

- Lamit on puolueeton toimija. Se kilpailuttaa jokaisen energiaremonttiprojektin tekijän erikseen.

- Puolueettomuus on erittäin tärkeää asiakkaan kannalta, koska Lamit ei ole sidoksissa laitevalmistajiin tai urakoitsijoihin.

- Jyväskyläläinen Lamit on tehnyt yli 250 lämpöselvitystä eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on paikallisia energia-asiantuntijoita.

